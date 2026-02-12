In stato di degrado ed abbandono, rimossa l'ex edicola di corso Montecucco

Rimossa l'edicola abbandonata di corso Montecucco 20, a Torino. Da tempo in stato di abbandono e degrado, nelle scorse ore la Protezione Civile ha smontato e portato via il chiosco nel quartiere di Pozzo Strada.

"Un'intervento - chiarisce l'assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso -, fatto su segnalazione della polizia locale dopo l'esposto di un cittadino. Negli scorsi mesi il Comune ha avviato una ricognizione sulle edicole abbandonate sparse per le vie del capoluogo, spesso diventate anche rifugio per senzatetto e clochard".

Nuova vita per i chioschi abbandonati

Quelle in stato di degrado più profondo, come quella di corso Montecucco, vengono rimosse. Per quanto riguarda una parte delle altre, nelle scorse ore Palazzo Civico ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 31 chioschi cittadini, con l'obiettivo di ridargli nuova vita.