Camper abusivi, Mirafiori Sud protesta e la Circoscrizione promette: “Saranno allontanati”

Dopo corso Tazzoli e piazza Livio Bianco, nel mirino della Circoscrizione 2 finiscono anche i camper che stazionano lungo strada delle Cacce (a Mirafiori Sud). Almeno due i mezzi parcheggiati nei pressi dell’ex Tecumseh e della Bela Rosin. Attorno una vera e propria discarica che sta facendo storcere il naso ai passanti.

La protesta

A lamentarsi sono soprattutto i residenti del quartiere che da giorni chiedono provvedimenti. “Non li vogliamo più - lamenta la signora Angela -. Rubano nei supermercati e nelle case dei cittadini, non ci sentiamo sicuri”. Attorno ai marciapiedi rifiuti, intorno nemmeno un toret dove lavarsi. E così sono fioccate le proteste, ormai una consuetudine a Torino sud.

L’impegno della 2

Il centro civico, intanto, promette interventi in tempi rapidi. “Di concerto con amministrazione comunale e suoi assessori - fa sapere il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi -, i camper che oggi stazionano in strada della Cacce saranno allontanati perché non è pensabile che possano rimanere in quell’area”. Il problema, come al solito, è capire dove le carovane si trasferiranno dopo lo sgombero.