Dossi per l’incrocio di zona Aeronautica? il Comune: “Nessuna anomalia, appena 3 sinistri in 5 anni”

La sicurezza dell’incrocio tra via San Giorgio Canavese e via Vandalino, all’altezza del civico 137, approda in Circoscrizione 3 con un’interpellanza del consigliere M5s Valentino Troisi. Ma dai dati ufficiali del Comune non emergerebbero criticità anomale.

Nel documento presentato il 9 aprile 2025, Troisi aveva raccolto le segnalazioni di alcuni residenti, che denunciavano la pericolosità dell’intersezione e la presenza di diversi incidenti nel tempo. Da qui la richiesta di chiarimenti, oltre alla proposta di valutare sopralluoghi tecnici, nuova segnaletica o l’installazione di dissuasori di velocità.

La risposta degli uffici

Per la Città non risultano pervenute segnalazioni formali da parte della Circoscrizione 3, della Polizia Municipale o di residenti in merito a condizioni di particolare insicurezza dell’incrocio.

Dall’analisi dei dati contenuti nel report annuale dei sinistri redatto dalla Polizia Municipale emerge che tra il 2020 e il 2025 si sono verificati tre incidenti, nessuno dei quali con lesioni ai conducenti. Un dato che, secondo gli uffici, risulta in linea con quello registrato in intersezioni con caratteristiche analoghe e non evidenzierebbe una condizione di “anomala pericolosità”.

Segnaletica regolare, dubbi sui dossi

Dal sopralluogo effettuato risulta inoltre che la segnaletica che disciplina il regime di precedenza - in favore dei veicoli che percorrono via Vandalino - sia chiara e correttamente posizionata.

Il Servizio Viabilità si è comunque dichiarato disponibile a un ulteriore sopralluogo congiunto per valutare le condizioni dell’incrocio. Quanto all’ipotesi di installare dossi rallentatori, gli uffici invitano alla prudenza: trattandosi di vie a forte carattere residenziale, la presenza di dissuasori potrebbe generare un elevato disturbo acustico, elemento da considerare attentamente prima di qualsiasi decisione.

Philippe Versienti