Giochi fantasma al giardino Jaquerio: “Intervento in programma, ma servono molti fondi”

“Questa foto è stata scattata tre anni fa. I bambini stanno ancora aspettando che vengano installati i nuovi giochi”. È lo sfogo di un cittadino sui social a riaprire la ferita del giardino Jaquerio di corso Taranto, nel quartiere Barriera di Milano, dove da tempo mancano le attrezzature ludiche promesse.

Area incompleta

Secondo quanto denunciato, già due anni fa erano in corso le trattative per la messa in sicurezza dell’area. A distanza di tempo, però, la situazione non sarebbe cambiata e l’area giochi continuerebbe a restare incompleta, con i bambini costretti ad aspettare.

I compiti della 6

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che ha replicato spiegando le ragioni dei ritardi e assicurando che l’intervento resta tra le priorità dell’ente. “Noi ci occupiamo della manutenzione ordinaria delle aree gioco - così Lomanto -. In sostanza cambiamo i pezzi dei giochi rotti o, se la cifra non è eccessiva il gioco intero. Nel bilancio annuale che ci fornisce il Comune abbiamo a disposizione circa 25mila euro per tutte le nostre aree”. Questi fondi devono coprire Barriera, Falchera, Villaretto, Barca e Bertolla, Regio Parco e Rebaudengo.

“Ne parliamo con il Comune”

Al giardino Jaquerio mancano almeno due giochi e, cosa da non sottovalutare, bisognerebbe cambiare la gomma. Per un costo che potrebbe aggirarsi sui 30mila euro, superiore persino al bilancio di un intero anno. “Quindi ad oggi - conclude Lomanto -, l’unico impegno che possiamo prenderci come Circoscrizione, e che personalmente sto portando avanti, è quello di segnalare agli uffici competenti del Comune le aree gioco da riqualificare, tra cui la Jaquerio”.