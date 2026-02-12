A San Valentino, in coppia si paga un solo biglietto per visitare i musei

San Valentino è alle porte e anche il mondo della cultura torinese si prepara per festeggiare gli innamorati con promozioni e ingressi ridotti.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone ai visitatori che si presentano in coppia una scontistica nella formula 2x1: sarà possibile visitare l’esposizione permanente e le mostre Pazza Idea e Manifesti d’artista acquistando alle casse della Mole un solo biglietto a prezzo intero e valido per 2 persone.

La Gam, presenta l’iniziativa “Notti d’Amore” con ingresso 2x1 con la possibilità di entrare alle ore 16 nella mostra "Notti”.

2x1 anche alla Gallerie d'Italia, un’occasione per visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso o partecipare a visite guidate tematiche dedicate alla passione e al romanticismo nell’arte;



In occasione della festa degli innamorati, il Museo Egizio di Torino offre la possibilità di utilizzare la promozione 2x1 per tutti coloro che si presentano in coppia in biglietteria.

A proporre una visita con un ingresso solo alle coppie in città è anche il Museo Cesare Lombroso e il Museo di Anatomia.

In occasione di CioccolaTò, la Choco Cabrio Speciale accompagnerà i partecipanti a bordo di un elegante bus cabrio rosso, per esplorare e assaporare gli ingredienti e le produzioni dei rinomati Maestri del Gusto di Torino.