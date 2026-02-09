Malika Ayane, dopo il Festival di Sanremo sarà a Torino l'11 novembre

A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”.

“animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. La produzione invece è firmata da ITACA e FARAONE.

Malika Ayane inoltre tornerà live da novembre con un tour nei principali teatri italiani, la tappa a Torino sarà l'11 novembre al Teatro Colosseo.