SuperMagic, al teatro Alfieri il miglior spettacolo internazionale di magia

Tre serate all'insegna della magia tra illusioni e meraviglia. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio il teatro Alfieri ospita per la prima volta a Torino Supermagic Elementi, il più grande evento di magia dal vivo in Italia, reduce da oltre vent'anni di successi e da più di 280mila spettatori nelle precedenti edizioni a Roma.

Lo spettacolo, riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come "miglior spettacolo di magia", approda a Torino con una selezione dei migliori illusionisti del panorama internazionale, in un format che trasforma la prestidigitazione in vero e proprio linguaggio teatrale, tra arte visiva, emozione e spettacolarità.

Il viaggio nei quattro elementi

“Elementi” è il tema dell’edizione 2026: un percorso ispirato ai quattro elementi della natura – terra, aria, fuoco e acqua – che struttura la serata come un viaggio narrativo, scandito da grandi illusioni, numeri scenici e cambi di atmosfera capaci di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

Con oltre 130 artisti coinvolti nel corso delle varie edizioni, Supermagic si conferma un evento unico, spesso imitato ma mai eguagliato, capace di rinnovarsi ogni anno mantenendo alto il livello artistico.

Un cast internazionale

Il cartellone torinese schiera alcune delle stelle più importanti della magia contemporanea.

Dal Canada arriva Darcy Oake, tra gli illusionisti più innovativi al mondo, vincitore del Mandrake d’Or e protagonista di programmi televisivi internazionali. Il suo stile contemporaneo e spettacolare trasforma ogni esibizione in una sfida ad altissima tensione emotiva.

Dalla Germania giunge il giovanissimo Maurice Grange, campione europeo di manipolazione, che con eleganza e precisione porta in scena una magia fatta di tecnica estrema e raffinatezza.

La Francia è rappresentata da Xavier Mortimer, vincitore del Mandrake d’Or e premiato più volte a Las Vegas, artista capace di unire illusionismo, creatività digitale e grande presenza scenica.

Dalla Finlandia arrivano Jay & Jade Niemi, coppia di charme nota per i numeri con colombe e pappagalli, protagonisti di una magia poetica e sospesa tra realtà e sogno.

Tra i grandi nomi figura anche il tedesco Topas, due volte campione del mondo di magia, celebre per la fusione tra virtuosismo tecnico, musica e innovazione.

I talenti italiani

L’Italia è rappresentata da Paolo Carta & Sara, coppia tra le più apprezzate a livello internazionale. Carta, Cavaliere della Repubblica per meriti artistici, porta in scena con la moglie illusioni futuristiche e invenzioni originali.

Accanto a loro, il giovane Matteo Fraziano, vincitore di Tu Sì Que Vales 2024, rinnova l’antica arte delle ombre cinesi in chiave contemporanea, trasformando luce e movimento in racconto visivo ed emozionale.

A completare il cast, il francese Jimmy Delp, specialista della magia comica, che intreccia gag surreali e illusionismo in uno stile leggero e coinvolgente.

La guida di Remo Pannain

A dirigere l’evento è ancora una volta Remo Pannain, ideatore e anima di Supermagic, avvocato penalista e prestigiatore pluripremiato. È lui a costruire ogni anno un’esperienza che unisce rigore artistico e capacità di stupire, trasformando lo spettacolo in un punto di riferimento per appassionati e curiosi.

Info

Supermagic ELEMENTI

Teatro Alfieri

Piazza Solferino 4

dal 13 al 15 febbraio

Info e biglietti: www.teatroalfieritorino.it