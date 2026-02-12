Nicco riceve la famiglia Lorenzi e la Fondazione dedicata a Matilde

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha incontrato a Palazzo Lascaris Adolfo, Elena e Lucrezia Lorenzi, genitori e sorella della campionessa di sci alpino Matilde, deceduta nell’ottobre 2024 in seguito a un incidente durante un allenamento in Val Senales. Alla sua memoria i famigliari hanno dedicato la Fondazione Matilde Lorenzi, impegnata nella promozione e nello sviluppo di progetti finalizzati ad aumentare la sicurezza nel mondo dello sci.

“Avete trovato il modo di reagire al lutto facendo del bene agli altri - ha dichiarato Nicco -, e questo vi fa onore. Il Piemonte è stata la prima regione a legiferare in materia di uso del casco e sicurezza sugli sci e lo Statuto regionale prevede la valorizzazione della montagna: anche per questo, come Assemblea, saremmo onorati di poter sostenere con i mezzi a nostra disposizione la vostra importante attività”.

Nell’illustrare i molteplici campi di cui - autofinanziandosi - la Fondazione si occupa, Adolfo Lorenzi ha sottolineato “la formazione in materia di primo soccorso e di sicurezza delle piste, la progettazione di dispositivi individuali e per le piste tecnologicamente avanzati e lo studio di norme e di regolamenti che possano offrire maggior sicurezza a chi pratica lo sci alpino sulle nevi non solo sulle nostre montagne”. “Mati - ha concluso -, sarà sempre con noi e ci darà una mano per portare avanti questo grandissimo lavoro”.