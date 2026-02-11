Sicurezza negli eventi: a Beinasco il primo incontro

Prende il via domani a Beinasco il primo appuntamento del ciclo di incontri finalizzati alla conoscenza delle procedure e delle problematiche attinenti alla sicurezza delle manifestazioni, promosso nell’ambito del protocollo d’intesa siglato lo scorso ottobre a Palazzo Lascaris tra il Consiglio regionale del Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

L’iniziativa, in programma dalle 17,30 alle 19,30 presso la sala del Consiglio comunale di piazza Alfieri 7, sarà dedicata al tema “Sicurezza tecnica e procedure di autorizzazione nelle attività di intrattenimento e di spettacolo”, argomento di grande attualità anche alla luce della recente tragedia di Crans Montana. Relatore dell’incontro sarà Claudio Giacalone, comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli.

Il ciclo di appuntamenti rientra nelle attività previste dal protocollo - sottoscritto dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco Alessandro Paola - che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza, della prevenzione incendi e della riduzione degli infortuni, attraverso incontri informativi e formativi rivolti ad amministrazioni locali, associazioni e soggetti organizzatori di eventi sul territorio regionale.

L’accordo punta inoltre a rafforzare la sinergia istituzionale tra il Consiglio regionale del Piemonte e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo anche l’Associazione nazionale VVF in attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e ai giovani.