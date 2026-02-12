 / Politica

12 febbraio 2026

Il cordoglio del Consiglio regionale per la scomparsa di Maria Franca Ferrero

Nicco: "Una protagonista di primo piano della storia recente del Piemonte"

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, a nome dell’Assemblea legislativa piemontese, esprime cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Ferrero, “protagonista di primo piano della storia recente del nostro Piemonte. Una donna di grande personalità e temperamento, che ha saputo coniugare il successo industriale del marito Michele e della sua famiglia con l’impegno civile e uno sguardo attento e solidale sulla realtà”.

“Il suo nome – aggiunge – resterà indissolubilmente legato alla sua straordinaria dedizione per le cause sociali. Un impegno prezioso e costante riconosciuto in Italia e all’estero e che, nel 2024, le è valso la nomina a Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana”.

“Ci stringiamo – conclude Nicco – al figlio Giovanni e alla sua famiglia”.

