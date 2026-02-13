A Chieri grazie all'AI il protocollo diventa intelligente

Ogni giorno il Comune di Chieri gestisce centinaia di documenti inviati tramite e-mail e PEC, che necessitano di essere classificati, protocollati e destinati agli uffici competenti. La gestione del Protocollo è fondamentale per garantire la trasparenza, l’efficienza e la tracciabilità delle comunicazioni, e questo settore può trarre grandi benefici dall’impiego dell’Intelligenza Artificiale (AI), riducendo significativamente i tempi di gestione delle pratiche e di risposta degli uffici, migliorando la qualità dei servizi, minimizzando gli errori umani.

Per questo Chieri ha aderito ad AI-PACT (Artificial Intelligence for Public Administrations Connected), un progetto di carattere sperimentale, che ha lo scopo di facilitare l’adozione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. Il progetto, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse PNRR, è coordinato da SDA Bocconi School of Management dell’Università Bocconi, e vede come partner il Gruppo Maggioli (che attraverso la 01Sistemi da anni progetta e sviluppa piattaforme di intelligenza artificiale), l’Università di Milano Bicocca, l’Università di Bologna, la Fondazione Ifel-ANCI e Tempo Innovation Source.

Grazie a questa adesione ad AI-PACT, viene messa a disposizione dell’Amministrazione comunale una piattaforma prototipale che consente di digitalizzare completamente i processi di protocollo, con il triplice obiettivo di velocizzare i servizi verso i cittadini, standardizzare le informazioni di protocollo e risparmiare così risorse e tempo.

La sperimentazione durerà un anno e non comporterà alcun costo per l’Amministrazione comunale.

Tutto ciò che arriverà via mail/PEC al Protocollo del Comune di Chieri sarà preso in carico dall’operatore di sportello, che potrà contare su una “maschera di protocollazione”, un’interfaccia già precompilata con una proposta fatta dall’AI di un titolo, una classificazione, un destinatario. Il sistema di Intelligenza Artificiale esamina tutta la documentazione pervenuta ed è in grado di estrarre automaticamente dal documento principale l’oggetto, la classificazione e l’assegnatario, ovvero l’ufficio/settore/area competente. Il funzionario protocollante controllerà la correttezza delle informazioni e potrà modificarle se inesatte.

La Giunta comunale ha adottato questa settimana una delibera di indirizzo per l’avvio di servizi innovativi di Intelligenza Artificiale nell’Amministrazione comunale.

Commenta il Sindaco Alessandro SICCHIERO: «La recente legge n.132/2025 sull’Intelligenza Artificiale ha aperto scenari inediti per i Comuni, offrendo strumenti tecnologici che potrebbero trasformare radicalmente il rapporto tra cittadini e amministrazione locale. Un’opportunità storica per modernizzare i nostri servizi e migliorare l’efficienza, la qualità e la quantità, avviando un percorso di crescita tecnologica e organizzativa. Non si tratta semplicemente di digitalizzare procedure esistenti, cosa che stiamo già facendo da tempo (basta pensare all’archivio edilizio completamente dematerializzato), ma ripensare e riprogettare la macchina comunale sfruttando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Tutto ciò richiede significativi investimenti. Per questo rappresenta un grande risultato per Chieri aver aderito, senza alcun costo per le casse comunali, ad una sperimentazione che coinvolge diverse città (ad es. Bergamo, Pisa, Ferrara, Brescia, Udine, Trieste, la Regione Puglia), entrando così a far parte di una rete nazionale. Grazie ad AI-PACT abbandoneremo il modello di protocollazione manuale verso una nuova modalità digitale “intelligente” ma supervisionata dagli operatori. Il nostro auspicio è di partecipare anche ad altre sperimentazioni, infatti, Chieri si è candidata per lo Sportello telematico al Cittadino (presentazione pratiche), la redazione degli atti amministrativi, l’Urp e lo Sportello Edilizia, tutti servizi che possono diventare più evoluti, migliorando il lavoro dei nostri uffici e la vita dei nostri cittadini».

L’Università Bocconi svolgerà anche una formazione specifica rivolta ai funzionari comunali deputati al Protocollo, che verranno addestrati relativamente al funzionamento della piattaforma e alle sue modalità di utilizzo. Ogni tre settimane è previsto un confronto tra l’Amministrazione comunale e il Gruppo Maggioli, per analizzare eventuali criticità e valutare possibili future migliorie, così da affinare la modalità di lavoro standard proposta dalla AI, adattandola e facendola diventare sempre più pertinente rispetto alle caratteristiche e alle necessità dell’organizzazione comunale.