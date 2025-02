‘Strada facendo’ con le cover di Baglioni per aiutare Cuore Aperto

Cuore Aperto propone una serata sulle note delle canzoni di Claudio Baglioni, per aiutare le popolazioni del Burkina Faso. A esibirsi sette musicisti uniti dalla passione per le melodie senza tempo del cantante.

‘Strada facendo’ sarà un concerto a cura della tribute band ‘Camminando le vie dei colori’. I musicisti punteranno a far rivivere il viaggio delle canzoni di Baglioni, attraversando le tappe della sua carriera: “La nostra predilezione è per le versioni live dei brani, che ci permettono di aggiungere un tocco unico e speciale, enfatizzando l’emozione e la vivacità musicale che solo un’esibizione dal vivo può offrire”, spiegano.

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio al Teatro Oratorio San Giovanni Battista, in via Puccini 6 a Villar Perosa. Dalle 19 ci sarà l’apericena, su prenotazione entro domani, venerdì 14, telefonando a Caterina 338 4632642, Cristina 347 4785785 o Vanda 347 0535986. Alle 21 inizierà il concerto. Per chi vuole partecipare a entrambi i momenti della serata il prezzo è di 12 euro, mentre per la sola entrata al concerto l’offerta sarà libera. Il ricavato sarà devoluto al Gruppo missionario Cuore Aperto per l’invio di Container di Aiuti Umanitari in Burkina Faso.

“I soldi che raccoglieremo con questo concerto saranno destinati alla missione di monsignor Pier Giorgio Debernardi in Burkina Faso”, spiega Cristina Zanon, presidente della onlus, che mercoledì ha salutato uno dei suoi pilastri, Mario Gamba.

Da quasi tre anni, infatti, l’associazione invia dei container alla missione del vescovo emerito di Pinerolo nella capitale Ouagadougou. Oltre a garantire un aiuto costante all’asilo e alla scuola elementare delle Suore del Santo Natale di Koudougou, dove l’ultimo container è arrivato lo scorso Natale.

“Visto che l’anno scorso abbiamo mandato diversi container, per entrambe le missioni, siamo ripartiti un po’ da zero nella raccolta. Come sempre, c’è bisogno di un po’ di tutto: materiale scolastico, vestiti, macchine da cucire, biciclette.”

Chi desidera donare si può recare il mercoledì mattina dalle 10 alle 12 alla Cascina Agnelli, in strada al Castello 1, a Villar Perosa.