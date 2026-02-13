La Banca di Caraglio apre la sua quarta filiale a Torino, in corso Peschiera 265

La Banca di Caraglio a Torino “si fa in quattro”, potenziando il suo percorso di radicamento in città. Lunedì 16 febbraio, infatti, l’istituto di credito cooperativo aprirà in corso Peschiera 265 la sua quarta filiale nel capoluogo regionale, la sesta sull’area metropolitana torinese.

“La quarta filiale nel capoluogo regionale conferma il percorso intrapreso dal nostro istituto per presidiare in modo capillare la città con una presenza che, con le tre filiali già operative, dal centro si dirama ad altre aree strategiche del tessuto urbano, fino a giungere Grugliasco, con gli sportelli inaugurati solo lo scorso luglio – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. L’apertura della nuova agenzia in corso Peschiera segue una logica di sviluppo territoriale che tiene conto della sostenibilità degli spostamenti: l’area, infatti, è largamente servita dai mezzi pubblici e così, in linea con l’attenzione ai temi ESG che sempre più caratterizza le scelte del nostro Consiglio di Amministrazione, i nostri soci e clienti avranno la possibilità di raggiungerla soprattutto attraverso l’uso di bus o metropolitana”.

“Inauguriamo la nuova filiale in una zona, il quartiere Pozzo Strada, importante sia dal punto di vista residenziale sia sotto il profilo del commercio di vicinato, che qui è particolarmente sviluppato e dinamico – aggiunge Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio –. Questa nuova presenza ci permetterà anche una miglior interazione fra le nostre filiali, contribuendo al raggiungimento di quella massa critica di soci e clienti grazie a cui potremmo continuare a investire ulteriormente in servizi decentrati sulla città di Torino, con una proposta ancor più completa e puntuale, in un’ottica di circolarità e di rete”.

Ad oggi la Banca di Caraglio è presente a Torino con tre filiali situate nei quartieri Crocetta (corso Stati Uniti, 13/B-13/D), San Salvario (piazza De Amicis, 76) e Santa Rita (corso Sebastopoli, 235). A queste si aggiungono, nell’area della città metropolitana, quelle di Grugliasco (viale Antonio Gramsci, 134) e di Chieri (piazza Dante, 10).