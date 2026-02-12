Estate 2026, da Torino con Ryanair si vola anche su Sofia e Tirana

Quest'estate da Torino si vola anche su Sofia e Tirana. Ryanair ha annunciato oggi il suo programma operativo estivo 2026 per l'aeroporto di Caselle, che prevede un terzo aeromobile basato, oltre 380 voli settimanali su 32 rotte, incluse le due new entry.

Più frequenze

L'obiettivo della compagnia è di 3.3 milioni di passeggeri all'anno (+21%). In parallelo aumentano anche le frequenze su oltre 10 rotte già esistenti e popolari, tra cui Lamezia Terme, Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Reggio Calabria, Siviglia e Trapani-Marsala. Investimenti che supportano oltre 2.500 posti di lavoro locali.

I commenti

"Ryanair - ha sottolineato Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport - è il primo vettore in Italia ed in Europa: per noi la compagnia rappresenta la metà dei voli del nostro scalo".

Il Sandro Pertini - ha poi aggiunto - "al 31 dicembre 2025 ha oltrepassato il traguardo record dei 5 milioni di passeggeri. Il tasso di crescita dello scalo torinese, in questi ultimi mesi, è a doppia cifra (10-15%): se consideriamo solo il turismo legato alla neve, siamo oltre il 20% in più di passeggeri".

"Quest'estate - ha concluso Fabrizio Franchini, responsabile per la comunicazione in Italia di Ryanair - a Torino metteremo un aereo in più, portando la nostra flotta basata qui a tre aeromobili, per un investimento da 300 milioni di dollari".