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Economia e lavoro | 30 giugno 2026, 16:22

Intesa Sanpaolo, Paola Angeletti lascia l'incarico di Chief Sustainability Officer

Le sue deleghe saranno prese ad interim da Carlo Messina, ceo e consigliere delegato del Gruppo

Cambiamenti in Intesa Sanpaolo

Cambiamenti in Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo.
Paola Angeletti manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref.

comunicato stampa

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