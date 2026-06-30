Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo.
Paola Angeletti manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref.
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Economia e lavoro
Economia e lavoro | 30 giugno 2026, 16:22
Intesa Sanpaolo, Paola Angeletti lascia l'incarico di Chief Sustainability Officer
Le sue deleghe saranno prese ad interim da Carlo Messina, ceo e consigliere delegato del Gruppo
Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo.
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