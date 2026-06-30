Le Gru XXL: investimento di 80 milioni per l'ampliamento

Le Gru è diventato più bello e accogliente grazie all’imponente progetto di restyling 2020–2025, che ha ridisegnato piazze, gallerie, collegamenti verticali, impianti e servizi, portando una nuova luce nel Centro attraverso le grandi cupole vetrate. Ora si apre una nuova fase nella storia del mall: sono iniziati i lavori di ampliamento che renderanno Le Gru ancora più grande, accessibile e ricco di proposte per chi lo frequenta ogni giorno. A raccontare questa evoluzione è una nuova campagna di comunicazione, pensata per accompagnare i mesi di lavori con un linguaggio chiaro, pop e immediato, capace di trasformare il cantiere nell’immagine concreta del cambiamento.

L’intervento, che parte da un piano di investimenti strutturato e di lungo periodo, porterà a realizzare oltre 7.700 metri quadrati con 32 nuove unità tra ristorazione, retail e servizi, con prime aperture previste da fine 2026 e completamento entro il 2027, confermando Le Gru come una delle destinazioni commerciali e di comunità più importanti del Piemonte. In questa cornice nasce il concept creativo “LE GRU XXL”, che sintetizza la nuova fase di espansione: non solo “new”, ma “più grande”. La campagna di comunicazione, già visibile lungo le vie e le piazze cittadine, gioca infatti sull’idea di un Centro che cresce al punto da non far entrare più il logo di Le Gru, usato in versione macro, nel formato, diventando il simbolo visivo dell’ampliamento.

Il progetto di ampliamento prevede lavori su più fronti: ad aprile è iniziato il restyling della porzione di Centro che congiunge l’Area Mercato ai punti vendita accanto all’ingresso Nord. Il Mercato manterrà il concept pionieristico degli anni di fondazione del Centro - poi diventato modello per molti format, ispirato alle Markthalle tedesche e ai grandi mercati rionali locali come Porta Palazzo – ovvero quello di un luogo in cui acquistare prodotti freschi, farseli cucinare e consumarli sul posto. Il nuovo Old Wild West avrà anche un’ampia zona esterna. Le toilette diventeranno più grandi e funzionali, con aree family, make-up e relax. Mentre sul lato galleria sono in arrivo nuovi marchi come Normal, Medi Market e un Dyson più grande.

Il cuore dell’ampliamento riguarda la realizzazione di una nuova ala del Centro di 7.700 metri quadrati, suddivisa in: 4.700 metri quadrati con 14 nuovi negozi di medie e grandi dimensioni e 3.000 metri quadrati dedicati a una nuova Food Court con 18 punti vendita food. I nuovi negozi saranno dedicati a brand pensati per ampliare ulteriormente il mix merceologico e i servizi a disposizione del bacino torinese e regionale.

La Food Court sarà uno spazio aperto e luminoso, concepito come luogo di pausa ma anche di socialità, ed ospiterà un’area eventi pensata per appuntamenti culturali, musicali e iniziative dedicate alle comunità locali, in continuità con la lunga tradizione di Le Gru come “piazza” contemporanea del territorio; la parte esterna verde verrà completamente riorganizzata e sarà nuovamente in grado di accogliere eventi all’aperto.

Per accompagnare la crescita attesa dei flussi di visitatori è prevista la realizzazione di un secondo parcheggio pluripiano, progettato per migliorare l’accessibilità al Centro e rendere più fluida l’esperienza di visita anche nei momenti di maggiore affluenza, in linea con la viabilità dell’area metropolitana torinese. Sono inoltre programmati interventi significativi sull’esterno della struttura: un restyling degli ingressi per accogliere la clientela, una rimodulazione degli spazi all’aperto, dei parcheggi a raso ed il rifacimento del cappotto termico dell’intero edificio.

Parallelamente prosegue il lavoro di restyling e di riposizionamento dei punti vendita storici e l’ingresso di nuovi marchi: da gennaio hanno rinnovato il proprio look Aw-Lab, Calzedonia e Oltre, mentre Mediaworld e Toosider hanno riaperto in nuovi spazi con punti vendita più ampi; sono attualmente in lavorazione McDonald’s, Foot Locker e JD e hanno da poco aperto i nuovissimi Le Papillon Burger Gourmet, Lovisa, Dan John. In arrivo a inizio luglio il primo negozio Goovi in Italia.

L’estensione di Le Gru si inserisce in un percorso di investimento che dal 2020 ha già visto tre fasi di restyling per un totale di 35 milioni di euro, a cui si aggiungono oggi oltre 80 milioni destinati al nuovo ampliamento, per un investimento complessivo di circa 115 milioni di euro sul Centro e sul territorio. Questo impegno consolida Le Gru come motore economico ed occupazionale dell’area, con ricadute positive sia nella fase di cantiere, tra imprese coinvolte e filiera delle forniture, sia a regime, grazie alle nuove aperture e alle occupazioni che troveranno spazio nella nuova ala.

La progettazione dell’estensione è stata affidata allo studio internazionale di architettura H2G di Detroit, specializzato in spazi retail, ed ingegnerizzata dallo studio PlannIng di Bologna, mentre la realizzazione è curata dall’impresa torinese SECAP, a conferma del forte legame del progetto con il tessuto imprenditoriale locale.

In continuità con il percorso avviato con il restyling 2020–2025, anche l’ampliamento è guidato da criteri ESG e punta al conseguimento della certificazione BREEAM di livello “Excellent”, che valuta la riduzione dell’impatto delle opere sull’ambiente attraverso specifici parametri di sostenibilità. L’intervento integra modernizzazione architettonica e aggiornamento impiantistico con una rigenerazione complessiva degli spazi: strutture in acciaio e vetro ad alte prestazioni energetiche e acustiche, nuove coperture vetrate e percorsi luminosi favoriscono una sensazione di apertura verso l’esterno, in linea con l’idea di un mall sempre più concepito come luogo da vivere e non solo da attraversare.

«Entriamo in una nuova fase della vita del Centro: non si tratta solo di aggiungere metri quadrati, ma di costruire un Le Gru ancora più utile, accogliente, sostenibile e riconoscibile per le persone che lo vivono ogni giorno. Più spazi, più brand, più servizi: tutto è pensato per rendere l’esperienza sempre più comoda e più ricca, dal quotidiano ai weekend in famiglia. Non vediamo l’ora di condividere questo progetto con chi verrà a trovarci a Le Gru in versione XXL, dove a diventare più grandi non sono solo gli spazi ma anche le occasioni, le proposte e i momenti da vivere qui ogni giorno.», dichiara Alessia Zuccolo, Shopping Center Manager di Le Gru.