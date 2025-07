Giochi rotti e pavimentazioni usurate, l'opzione fondi europei per i giardini del Fungo [FOTO]

Ai giardini del Fungo di corso Telesio, in zona Parella, i giochi per bambini e la pavimentazione antitrauma mostrano chiaramente i segni del passare del tempo. Da qui la richiesta di una riqualificazione strutturata, avanzata lunedì sera nel corso di un sopralluogo della Circoscrizione 4. Il giardino non è stato e non sarà oggetto di lavori targati Pnrr, come Moncenisio, Coggiola e Belli, e i fondi ordinari (troppo pochi quelli a disposizione) non sono sufficienti. Come ha chiarito, senza troppi giri di parole, il presidente del centro civico, Alberto Re. "Per questo abbiamo chiesto un aiuto alla Città - dichiara Re -. Con i fondi di manutenzione abbiamo fatto qualche intervento, rimesso in sesto il tavolo. Ma di certo non possiamo garantire il restyling di due aree gioco così grandi".



Problemi e budget

L'area sotto il Fungo ha la cancellata completamente divelta. Mentre scivoli, altalene e pavimentazioni - a una prima occhiata - avrebbero bisogno di qualcosa in più di una semplice aggiustatina. "Sappiamo che c'è la necessità urgente di rifare la pavimentazione antitrauma e di sostituire i giochi presenti nelle due aree attrezzate - ha aggiunto il coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna -. I costi, come detto, superano ampiamente il budget a disposizione della Circoscrizione 4. Per questo motivo è stata richiesta all’assessore Tresso un’azione straordinaria da parte del Comune".



Fondi Pon Metro Plus

Sul caso, alla Quattro, erano stati presentati a suo tempo due documenti. Uno a firma di Marco Tandurella (Torino Bellissima) per rifare il pavé, e uno a firma Raffaele Marascio (Fdi) per realizzare dei servizi igienici per l’utenza che usufruisce del campo da bocce. Intanto una possibile svolta potrebbe arrivare con i fondi europei Pon Metro Plus, con cui si potrebbero impermeabilizzare gli spazi e ammodernare le aree gioco. Il problema, però, sono i tempi: si parla del 2025 per la progettazione e, se tutto andrà per il verso giusto, del 2026 per l’esecuzione dei lavori. Nel frattempo, la Circoscrizione ha anche proposto di far ricadere parte delle compensazioni urbanistiche del nuovo ospedale Maria Vittoria su questo polmone verde, nella speranza di ottenere fondi straordinari da destinare alla riqualificazione.