Metalli preziosi. Oro e tutti i modi per poterlo acquistare

La corsa all’oro non è mai tramontata per davvero, nel corso dei secoli sono cambiate le tecnologie e i modi di entrare in possesso del metallo prezioso per antonomasia. Il metallo giallo è rimasto il bene fisico più cercato per via della sua scarsità, e ancor più per le sue caratteristiche fisiche superiori ad altri metalli.

A testimoniare la sua utilità insostituibile ci sono molti ambiti industriali, tra cui la ben nota gioielleria, quindi l’elettronica, la medicina e l’arte decorativa.

Quanto scritto lascia già intuire alcuni dei modi attraverso cui è possibile entrare in possesso del metallo prezioso, proseguendo la lettura entriamo nel dettaglio dell’argomento.

I modi per investire in oro “immateriale”

Iniziamo col descrivere i metodi per acquistare oro da investimento, e in particolare ci riferiamo alle opzioni “immateriali” che rendono possibile l’acquisto indiretto della materia prima.

L’oro da investimento, infatti, può essere comprato sotto forma di lingotti di vario peso o attraverso strumenti di negoziazione legati indirettamente al bene fisico, o che speculano semplicemente sul prezzo.

Mentre l’oro fisico richiede una certa accortezza dal punto di vista della sua custodia, le forme di investimento dematerializzate azzerano tale rischio. Resta naturalmente il rischio legato al prezzo, il quale potrebbe anche scendere.

A ogni modo, attraverso i fondi negoziati in Borsa e legati alle materie prime (in breve ETC) l’investitore può acquistare quote di un fondo passivo. Quest’ultimo acquista per conto dei clienti oro fisico, custodito presso caveau di banche o altri intermediari regolamentati. Il vantaggio risiede nei costi di gestione, decisamente più bassi rispetto alla gestione del metallo prezioso in una cassetta di sicurezza.

Un altro metodo per investire su oro senza possederlo fa entrare in campo gli strumenti derivati, con i quali l’investitore non possiede neanche indirettamente l’oro. L’obiettivo è di trarre vantaggio dall’esposizione al prezzo della materia prima, con la possibilità di generare plusvalenze anche quando la commodity ritraccia su valori più bassi.

Con il terzo metodo occorre utilizzare conoscenze di analisi dei mercati finanziari, al fine di contenere il rischio intrinseco in ogni tipologia di investimento.

Altre opzioni di acquisto diretto/indiretto del metallo giallo

Acquistare un oggetto di gioielleria in oro è un modo per investire su un bene di lusso che, oltre a durare per sempre, potrebbe aumentare il suo valore nel tempo.

Comprare un’opera d’arte in cui l’artista ha aggiunto decorazioni o pigmenti contenenti percentuali di oro, risulta un metodo alternativo di entrare in possesso della commodity.

Tornando agli investimenti in borsa valori, invece, citiamo gli exchange traded fund (ETF) collegati alle società minerarie (che estraggono oro) quotate in Borsa. Gli ETF sono fondi negoziati in Borsa la cui compravendita è identica alle azioni, differiscono perché replicano passivamente un indice di azioni. Nel nostro caso, l’ETF replica un indice di società in qualche maniera connesse al metallo prezioso (estrazione, gioielleria, vendita al settore dell’elettronica e aerospaziale).

Le vie per entrare in possesso, direttamente o indirettamente, dell’oro sono numerose. Qui abbiamo accennato alle soluzioni più diffuse, tra cui l’acquisto di oro da investimento fisico o sotto forma di asset negoziati in Borsa, oppure attraverso l’acquisto di azioni delle aziende coinvolte nell’estrazione e nella vendita .

