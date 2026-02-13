Il lato dolce di Torino è in piazza Vittorio: parte l’edizione 2026 di CioccolaTò [FOTO e VIDEO]

Non è solo una questione di palato, è una dichiarazione d’amore in formato fondente, al latte, bianco, a forma, di lingotto, a tavoletta, solido o sciolto... chi ne ha più ne metta.

Torino ha risvegliato i suoi sensi nel salotto della città, in una piazza Vittorio Veneto mai così dolce, dando il via all’edizione 2026 di CioccolaTò. Tra il profumo avvolgente di cacao e il luccichio delle carte dorate, la kermesse cittadina più golosa ha ufficialmente aperto i battenti, confermandosi come l’appuntamento imperdibile per chiunque consideri il cioccolato non un semplice peccato di gola, ma un’opera d’arte.

Al taglio del nastro erano presenti il Presidente della Camera di Commercio Massimiliano Cipolletta, l’Assessore Regionale Andrea Tronzano e Marcella Gaspardone per Turismo Torino. A dare un tocco di eleganza sabauda alla cerimonia, il sorriso di Francesca Spinelli, Miss Italia Piemonte 2024. Ma il vero protagonista rimane il cioccolato, un elemento identitario che affonda le radici nella storia della città.

​Un viaggio tra artigianato e innovazione

​Con circa 60 produttori provenienti da ogni angolo d'Italia e dall'estero, piazza Vittorio si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto. Il cuore pulsante è l’eccellenza locale, rappresentata dai 15 Maestri del Gusto, custodi di una tradizione che sa guardare al futuro.

​I numeri di un'edizione da record

​Il format, rinnovato e potenziato, propone un’offerta che va ben oltre la semplice degustazione. Alcuni numeri: 70 stand che colorano l'intera piazza, 45% di espositori extra-torinesi, a testimonianza dell'appeal internazionale dell’evento e oltre 100 appuntamenti tra talk, show-cooking e laboratori distribuiti in 15 location cittadine.

​Sarà presente la Fabbrica del Cioccolato, dove è possibile ammirare gli artigiani all'opera, trasformando fave di cacao in lingotti di pura gioia.

​Dolcezza per tutti

​L’edizione 2026 non dimentica nessuno. I piccoli gourmet avranno il loro quartier generale nell’Area Kids (presso la Scuola Francesco d’Assisi), mentre i professionisti potranno fare business nella nuova area B2B. E perché il cioccolato fa bene anche al cuore, si rinnova la partnership solidale con la Fondazione Paideia.

L’evento parte oggi e durerà fino al 17 febbraio in un weekend di Carnevale, ma anche di San Valentino. Un periodo perfetto per la dolcezza.