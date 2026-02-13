Monteu da Po: erogati i contributi del Fondo Donazioni “Emergenza Alluvione 2025”

Il Comune di Monteu da Po ha completato l’erogazione dei contributi del Fondo Donazioni istituito dopo la drammatica alluvione che il 17 aprile 2025 ha colpito il territorio e messo in seria difficoltà molte famiglie della comunità.

Immediatamente dopo l’evento alluvionale era stata avviata una raccolta fondi solidale a sostegno della popolazione residente danneggiata, successivamente disciplinata da apposito bando approvato nel mese di giugno 2025.

Grazie alla generosità di privati cittadini, associazioni e imprese provenienti da tutta Italia e da Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, sono stati raccolti 38.350 euro, integralmente destinati ai cittadini che hanno subito danni a causa dell’emergenza.

Le somme sono state assegnate sulla base dei danni documentati e trasferite direttamente agli aventi diritto.

«L’alluvione del 17 aprile ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità - dichiara il Sindaco Elisa Ghion - ma ha anche fatto emergere uno straordinario spirito di solidarietà. Questo fondo nasce da un impegno collettivo che ci rende orgogliosi. Ogni donazione ha rappresentato un gesto concreto di sostegno verso le famiglie coinvolte».

La Giunta comunale sottolinea come la raccolta fondi sia stata un esempio di collaborazione e responsabilità condivisa: «In momenti difficili come quelli vissuti la scorsa primavera, la coesione sociale fa la differenza. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato, dimostrando che la nostra comunità sa reagire unita alle avversità. L’erogazione di questi contributi rappresenta non solo un aiuto economico, ma anche un segnale di speranza e ripartenza».

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi, dimostrando concreta vicinanza e spirito di solidarietà verso la comunità di Monteu da Po in un momento di particolare difficoltà, e conferma l’impegno costante nel sostenere i cittadini nei percorsi di ricostruzione e ritorno alla normalità.