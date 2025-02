Monossido di carbonio uccide 89enne, due familiari intossicati

L'incidente è avvenuto in un appartamento (foto d'archivio)

Ancora un dramma nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2024, in via Bertolero 11 a Borgiallo. Un uomo di 89 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Stando ai primi accertamenti, a ucciderlo sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio.

A scoprire il corpo senza vita dell'anziano è stata la nipote 30enne, che ha dato subito l’allarme ai carabinieri. Purtroppo anche lei è rimasta lievemente intossicata dalle esalazioni. Anche il figlio dell’anziano, di 58 anni, è stato trovato nell’appartamento al piano superiore, ma in buone condizioni.

I due intossicati sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Cuorgné dalle ambulanze della Croce Rossa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, che hanno effettuato i rilievi, con il supporto del nucleo per il rischio nucleare-chimico-batteriologico-radioattivo del comando provinciale. Le indagini per determinare l’esatta causa del tragico incidente sono affidate ai carabinieri della stazione di Cuorgné. Non si conoscono le generalità della vittima.