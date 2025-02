Controlli a tappeto a San Salvario, chiuso un minimarket abusivo

Gli agenti del comando San Salvario della Polizia Locale di Torino hanno effettuato una serie di controlli su esercizi commerciali nel settore della vendita e somministrazione di alimenti e bevande, in collaborazione con il Commissariato Barriera Nizza della Polizia di Stato, Asl Città di Torino e l'Ispettorato del lavoro.

Attività sospese

Durante l'ispezione, gli agenti hanno individuato gravi violazioni in alcuni locali e minimarket, portando alla sospensione di tre attività commerciali. Due di queste sono state chiuse per carenze igienico-sanitarie, mentre in un altro caso è stata rilevata la somministrazione abusiva di alimenti. Nel complesso, sono stati sequestrati circa 2 chili di prodotti alimentari non idonei e sono state comminate sanzioni per un totale di 27mila euro.

Market abusivo

Le irregolarità sono emerse principalmente in via Berthollet, via Saluzzo e via Valperga di Caluso. In uno degli esercizi commerciali di via Berthollet, è stato scoperto un minimarket che operava abusivamente, con sanzioni di 9.196 euro per il titolare, oltre alla segnalazione alle autorità competenti. Sempre in via Berthollet, è stata riscontrata la somministrazione di alimenti senza le necessarie autorizzazioni sanitarie, con l’immediata sospensione dell’attività e la distruzione di due chili di alimenti non idonei.

Carenze igieniche

In via Saluzzo, gli agenti hanno trovato un laboratorio di panificazione con gravi carenze igieniche e strutturali, e con una bombola del gas non conforme, che è stata immediatamente rimossa. L’attività è stata sospesa fino al risanamento delle irregolarità riscontrate. Un altro esercizio commerciale in via Valperga di Caluso è stato sanzionato per 8.054 euro, in quanto continuava a somministrare alimenti nonostante un divieto in corso.

Anche un altro esercizio in zona Nizza è stato sottoposto a controllo, con il titolare multato per la mancanza di lettori di temperatura esterna su frigoriferi e congelatori, requisito essenziale per la sicurezza alimentare.