Consulenza per il report di sostenibilità: quanto conta la strategia oltre la conformità

La rendicontazione di sostenibilità è passata in pochi anni da strumento volontario per aziende “pioniere” a requisito sempre più stringente, trainato da normative europee, pressioni della filiera e aspettative di investitori e clienti. In questo scenario, molte imprese – soprattutto PMI – vivono il report di sostenibilità come un adempimento formale, da chiudere in tempi brevi e al minor costo possibile.

Questa impostazione rischia però di ridurre il bilancio di sostenibilità a un esercizio di conformità, senza reale valore per il business. Una consulenza realmente efficace mette al centro la strategia, non solo il rispetto dei requisiti tecnici. L’articolo si rivolge in particolare a imprenditori, CFO, sustainability manager, responsabili qualità e HSE che devono impostare o migliorare il proprio percorso di reporting ESG, trasformandolo in uno strumento di governo aziendale e non in un semplice documento “da inviare”.

Dal bilancio sociale alla rendicontazione ESG: come si è arrivati fin qui

Per comprendere perché oggi la strategia conti più della sola conformità, è utile ripercorrere brevemente l’evoluzione della rendicontazione di sostenibilità. Negli anni Novanta e Duemila, i bilanci sociali e ambientali erano in larga parte iniziative volontarie, concentrate su grandi gruppi industriali o aziende quotate. I riferimenti erano soprattutto linee guida internazionali, come gli standard GRI, e la finalità principale era comunicare l’impegno verso i portatori di interesse.

Con il passare del tempo, tre forze hanno spinto verso una crescente strutturazione del reporting:

● la regolamentazione europea, che con la Direttiva NFRD prima e la Direttiva CSRD poi ha introdotto obblighi e criteri sempre più chiari;

● la finanza sostenibile, che ha legato l’accesso al capitale a metriche ESG misurabili e confrontabili;

● le catene del valore globali, che hanno iniziato a chiedere ai fornitori dati standardizzati su emissioni, diritti umani, sicurezza, tracciabilità.

In Italia, secondo dati di Consob e di diverse rilevazioni accademiche, il numero di imprese che pubblicano una dichiarazione non finanziaria o un report di sostenibilità è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, con una quota ormai significativa anche tra le imprese non quotate, spesso spinte dai clienti o dalle banche. Parallelamente, sono aumentati formati, standard, framework: dagli standard GRI agli ESRS europei, dalla Tassonomia UE ai rating ESG privati.

In questo contesto, il rischio è che il report di sostenibilità venga interpretato come un “nuovo bilancio obbligatorio” e non come una leva per ripensare il modello di business. Da qui l’importanza di una consulenza che faccia da ponte tra dimensione tecnica e dimensione strategica.

Consulenza sul report di sostenibilità: il ruolo della strategia oltre il documento

Un errore ricorrente nelle imprese che affrontano per la prima volta la rendicontazione ESG è considerare il bilancio di sostenibilità alla stregua di un prodotto editoriale: un documento da redigere, impaginare, pubblicare sul sito. L’attenzione si concentra su check-list e adempimenti, mentre si perde di vista la domanda chiave: in che modo questo percorso impatta sulle decisioni dell’azienda nei prossimi tre-cinque anni?

Un approccio consulenziale maturo lavora in parallelo su tre livelli: “compliance”, “performance” e “strategia”. Sul piano della compliance, si presidiano standard, metriche obbligatorie, requisiti normativi. Sul piano della performance, si misurano risultati e si definiscono target credibili. Sul piano strategico, si collega il percorso di sostenibilità alle scelte di investimento, all’innovazione, all’organizzazione interna.

In questo senso un partner esperto come Stillab non aiuta solo a produrre un documento, ma a costruire un processo che nel tempo diventa parte integrante del sistema di pianificazione aziendale, con impatti sulla gestione dei rischi, sull’efficienza operativa e sulla reputazione presso stakeholder chiave.

Dati e trend: perché la sola conformità non basta più

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita quantitativa della rendicontazione di sostenibilità, ma non sempre a un salto di qualità dal punto di vista strategico. Secondo analisi su larga scala condotte a livello europeo, una quota significativa dei report si concentra ancora su descrizioni qualitative e iniziative spot, con indicatori non sempre comparabili, obiettivi generici e scarso collegamento con la pianificazione economico-finanziaria.

Le ricerche di istituti internazionali di finanza sostenibile mostrano tuttavia che le imprese che integrano in modo strutturale le tematiche ESG nel proprio modello di business registrano in media una minore volatilità dei risultati e una maggiore resilienza nei periodi di crisi. Diverse meta-analisi riportano una correlazione positiva, per una parte consistente dei casi studiati, tra performance ESG e performance economico-finanziaria nel medio periodo.

Guardando al mercato italiano, i dati di Borsa Italiana e di studi condotti da università e centri di ricerca indicano che:

● le società che pubblicano report ESG più strutturati registrano, in media, un migliore accesso a capitali di debito a condizioni favorevoli, specie in presenza di green o sustainability-linked loans;

● una parte crescente delle PMI che operano in filiere internazionali si trova a dover fornire dati ambientali e sociali in modo regolare, pena l’esclusione da gare o da contratti di fornitura;

● l’informazione non finanziaria è sempre più presente nelle valutazioni di rating del credito e nelle analisi di rischio condotte dagli istituti finanziari.

Un aspetto cruciale emerso da più indagini europee riguarda la qualità dei dati: molte imprese dichiarano obiettivi di riduzione delle emissioni o miglioramento delle condizioni di lavoro, ma faticano a disporre di sistemi interni affidabili per misurare, consolidare e validare le informazioni. In questo contesto, una consulenza focalizzata solo sul “completare il report” rischia di mascherare carenze strutturali nei processi di raccolta e gestione dei dati ESG.

Al contrario, una consulenza orientata alla strategia aiuta a:

– definire quali dati sono davvero materiali per il business e per gli stakeholder;

– capire quali sistemi IT e processi organizzativi sono necessari per rendere affidabile e replicabile la rendicontazione;

– trasformare indicatori e KPI in leve di gestione, non solo in numeri da riportare annualmente.

Normativa europea e nazionale: dalla CSRD alla doppia materialità

Il contesto regolatorio rappresenta uno dei principali driver che stanno spingendo le imprese, anche di dimensioni medie, a strutturare la rendicontazione di sostenibilità. La Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) introduce un cambio di paradigma rispetto alla precedente NFRD, ampliando sia la platea di soggetti coinvolti sia il livello di dettaglio richiesto.

La CSRD prevede che la rendicontazione di sostenibilità sia:

● standardizzata, attraverso gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che definiscono informazioni obbligatorie e facoltative;

● assoggettata a assurance da parte di un soggetto terzo indipendente, seppur con un livello di garanzia inizialmente limitato;

● impostata secondo il principio della “doppia materialità”, che richiede di valutare sia gli impatti dell’azienda su ambiente e società, sia gli impatti dei fattori ESG sulla performance e sulla posizione economico-finanziaria dell’impresa.

A livello nazionale, i decreti di recepimento e gli orientamenti delle autorità di vigilanza contribuiscono a definire modalità applicative, scadenze, criteri di controllo. Anche se l’obbligo formale si applica in prima battuta alle grandi imprese, la logica della CSRD è destinata a propagarsi lungo le filiere: grandi gruppi industriali e distributivi richiederanno ai fornitori dati comparabili e verificabili, spesso in linea con gli ESRS.

Per le PMI ciò significa che l’approccio al report di sostenibilità non può limitarsi a “fare meno di quanto richiesto alle grandi”, ma deve essere calibrato su due esigenze: da un lato evitare oneri sproporzionati, dall’altro costruire per tempo processi e competenze che consentano di rispondere alle richieste della filiera e dei finanziatori.

In questo quadro, la consulenza strategica assume un ruolo critico su almeno tre fronti:

– tradurre i requisiti degli ESRS e della CSRD in percorsi sostenibili per imprese con risorse limitate;

– definire un perimetro di rendicontazione coerente con i rischi e le opportunità specifiche del settore e del territorio in cui l’azienda opera;

– integrare il principio di doppia materialità nella pianificazione strategica, collegando scenari climatici, transizione energetica, cambiamenti normativi alla redditività e alla struttura dei costi.

Rischi e criticità di un approccio “solo conformità”

Limitarsi a una rendicontazione di sostenibilità orientata alla sola conformità normativa comporta diversi rischi, spesso sottovalutati dalle imprese che si avvicinano al tema in modo difensivo. Il primo rischio è quello del greenwashing, anche involontario. Quando il focus è chiudere il documento entro una certa data, senza un solido lavoro su dati, politiche e processi, si tende a enfatizzare iniziative isolate e a sottostimare impatti e criticità. Con l’aumento dell’attenzione da parte di autorità, media e società civile, dichiarazioni non supportate da fatti possono tradursi in danni reputazionali rilevanti.

Un secondo rischio è la frammentazione interna: se il report viene gestito come un progetto di comunicazione o di compliance, senza un reale coinvolgimento delle funzioni chiave (finanza, operations, acquisti, HR, R&S), si generano silos informativi. Il risultato è una rendicontazione disallineata rispetto alle decisioni operative: il documento dichiara obiettivi che non trovano riscontro nei budget, nei piani industriali, nelle politiche di acquisto o di sviluppo prodotto.

Un terzo rischio è di natura economica. Senza una visione strategica, gli investimenti in sostenibilità possono frammentarsi in tanti progetti scollegati, difficili da valutare in termini di ritorno. In assenza di priorità chiare, si rischia di destinare risorse a iniziative “visibili” ma a basso impatto sui rischi reali dell’azienda, trascurando invece interventi meno appariscenti ma più efficaci (ad esempio sul lato dell’efficienza energetica, della sicurezza sul lavoro, della gestione dei fornitori critici).

Infine, un approccio puramente formale può impedire di cogliere per tempo segnali di rischio sistemico: cambiamenti nella regolamentazione ambientale, evoluzione delle aspettative dei clienti, nuove tecnologie dirompenti. Un report di sostenibilità vissuto come adempimento tende a guardare al passato (cosa è stato fatto nell’ultimo anno), mentre una consulenza ben impostata spinge a ragionare sugli scenari futuri.

Opportunità e vantaggi di una consulenza strategica sulla sostenibilità

Al contrario, trattare il report di sostenibilità come espressione di una strategia ESG chiara e condivisa consente di generare valore in diverse dimensioni. Un primo ambito è l’accesso al capitale. Molte banche stanno collegando condizioni di credito, plafonds dedicati e rating interni alla qualità delle informazioni ESG disponibili. Disporre di un sistema di reporting solido e coerente con gli standard emergenti aumenta la credibilità dell’impresa agli occhi degli istituti finanziari.

Un secondo ambito riguarda la competitività nelle filiere. Le grandi aziende manifatturiere e della distribuzione stanno progressivamente integrando criteri di sostenibilità nei sistemi di qualifica fornitori. Poter dimostrare, attraverso un report strutturato e verificabile, le proprie performance ambientali e sociali può fare la differenza tra mantenere o perdere un cliente strategico, o tra accedere o meno a nuove catene del valore internazionali.

Un terzo beneficio tocca l’efficienza interna. La raccolta sistematica di dati su consumi, emissioni, rifiuti, infortuni, assenteismo, formazione, nonché sulla struttura della supply chain, permette di individuare inefficienze che spesso non emergono dai tradizionali report economico-finanziari. La definizione di obiettivi ESG misurabili e integrati nei sistemi di controllo di gestione aiuta a orientare risorse verso progetti con un ritorno economico chiaro e documentabile.

Infine, la dimensione reputazionale non va sottovalutata. Per molte imprese, soprattutto quelle che operano in settori B2B o in nicchie altamente specializzate, la capacità di dimostrare coerenza tra valori dichiarati, politiche interne e risultati misurabili rafforza le relazioni con clienti, partner e comunità locali. Una consulenza che mette al centro la strategia contribuisce a costruire narrazioni aziendali radicate nei dati e nelle decisioni concrete, evitando approcci puramente cosmetici.

Dalla mappatura degli impatti alla definizione di obiettivi: come impostare il percorso

Per trasformare il report di sostenibilità in leva strategica, non basta aggiungere qualche capitolo “di scenario” al documento. Occorre ripensare l’intero processo, dalla raccolta dei dati alla governance. Un percorso tipico, adattabile alle dimensioni e al settore dell’impresa, può prevedere diverse fasi.

La prima è l’analisi di contesto e la mappatura degli impatti. Si parte da una comprensione approfondita del modello di business, delle filiere di approvvigionamento, dei mercati serviti, del quadro normativo e tecnologico. In questa fase, la consulenza aiuta a identificare le aree in cui l’azienda genera i principali impatti ambientali e sociali – e quelle in cui è più esposta ai rischi ESG esterni (ad esempio regolatori, climatici, reputazionali).

Segue la valutazione di materialità (e, in prospettiva CSRD, di doppia materialità). Qui si coinvolgono gli stakeholder interni ed esterni rilevanti, per comprendere quali temi di sostenibilità siano più significativi sia in termini di impatto sull’ambiente e sulla società, sia in termini di potenziale influenza sui risultati economico-finanziari. Il risultato non è solo una matrice da inserire nel report, ma una mappa delle priorità su cui concentrare risorse e attenzione manageriale.

A questo punto si definiscono obiettivi e piani d’azione. La consulenza strategica aiuta a trasformare le priorità di sostenibilità in obiettivi concreti, con orizzonte pluriennale, integrandoli nei piani industriali e nei budget. Ciò implica scegliere indicatori chiave (KPI) che siano allo stesso tempo allineati agli standard di reporting e gestibili con i sistemi informativi disponibili, evitando sia l’eccesso di indicatori sia la semplificazione eccessiva.

Una fase cruciale riguarda la costruzione del sistema di raccolta, controllo e reporting dei dati. Qui entra in gioco la dimensione tecnica: definizione di responsabilità interne, procedure, flussi informativi, eventuali strumenti digitali di supporto. Una consulenza attenta sa bilanciare esigenze di robustezza e verificabilità con la realtà organizzativa dell’azienda, soprattutto quando le risorse dedicate sono limitate.

Infine, il report di sostenibilità diventa il momento di restituzione e sintesi di un lavoro che dura tutto l’anno. Il documento non è più il punto di partenza, ma il punto di arrivo di un percorso che ha già modificato, almeno in parte, processi decisionali, investimenti e metriche di valutazione interna.

Il ruolo della governance e della cultura aziendale

Nessuna strategia di sostenibilità può reggere nel lungo periodo se non è sostenuta da una governance chiara e da una cultura aziendale orientata al miglioramento continuo. Nelle imprese dove il report di sostenibilità è vissuto come adempimento formale, la responsabilità è spesso confinata a una funzione “periferica”, senza un reale coinvolgimento del vertice. Al contrario, quando la sostenibilità entra nelle agende dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e dei responsabili di funzione, il report diventa una leva di coordinamento.

Una consulenza matura aiuta l’azienda a definire ruoli e responsabilità, a partire da alcune scelte fondamentali: chi presidia i rapporti con gli organi di controllo e con gli stakeholder esterni? Chi è responsabile della qualità dei dati? Come vengono integrati gli obiettivi ESG nelle politiche di incentivazione del management? Come si garantisce che le decisioni di investimento considerino anche i rischi e le opportunità legate alla transizione climatica, alle normative ambientali, alle aspettative sociali?

Anche il tema delle competenze è centrale. La rendicontazione di sostenibilità richiede una combinazione di conoscenze: normative, tecniche (ad esempio in ambito energy, ambiente, salute e sicurezza), economico-finanziarie, di gestione del rischio e di comunicazione. In molte PMI queste competenze non sono presenti in modo strutturato e occorre un affiancamento per costruire, progressivamente, un team interno in grado di gestire il processo con sempre maggiore autonomia.

Infine, la cultura aziendale gioca un ruolo determinante nel trasformare il report di sostenibilità in un’occasione di apprendimento collettivo. Il processo di reporting può diventare un momento per mettere in discussione abitudini operative, per dare visibilità a buone pratiche già presenti in azienda, per coinvolgere i collaboratori nella definizione di obiettivi concreti e misurabili. Una consulenza che tiene conto della dimensione culturale, oltre che di quella tecnica, favorisce l’adozione di comportamenti coerenti con la strategia ESG dichiarata.

Linee guida operative per le PMI: da dove cominciare

Per molte piccole e medie imprese il tema può apparire complesso e oneroso. Esistono però alcuni principi operativi che possono guidare un percorso sostenibile, sia dal punto di vista economico sia organizzativo. In primo luogo, è opportuno definire con chiarezza il perimetro e il livello di ambizione: non tutte le PMI devono replicare i modelli delle grandi multinazionali, ma tutte possono identificare alcuni ambiti chiave di intervento coerenti con il proprio business, come l’efficienza energetica, la sicurezza sul lavoro, la gestione responsabile dei fornitori, l’innovazione di prodotto in chiave ambientale.

In secondo luogo, conviene partire da una mappatura realistica dei dati già disponibili. Molte informazioni richieste dal reporting ESG sono già raccolte in azienda per altri fini (contabilità industriale, sistema qualità, HSE, risorse umane). Una consulenza tecnica aiuta a mettere a sistema questi dati, verificandone qualità e coerenza, prima di introdurre nuovi indicatori.

Un terzo principio riguarda la gradualità. È preferibile costruire un sistema di reporting essenziale ma robusto, che possa essere ampliato nel tempo, piuttosto che tentare di coprire fin da subito tutti gli standard possibili. La definizione di una roadmap triennale o quinquennale, con traguardi intermedi chiaramente identificati, permette di distribuire gli sforzi e gli investimenti in modo sostenibile.

Infine, è utile considerare la consulenza non solo come supporto esterno per “scrivere il report”, ma come leva di sviluppo delle competenze interne. Affiancare i referenti aziendali nella costruzione dei processi, nella comprensione dei requisiti normativi e degli standard, nella lettura dei dati e nella loro traduzione in decisioni operative, consente di ridurre progressivamente la dipendenza dal supporto esterno e di fare della sostenibilità una competenza distintiva dell’organizzazione.

FAQ: domande frequenti sulla consulenza per il report di sostenibilità

Un report di sostenibilità è utile anche se l’azienda non è obbligata per legge?

Sì, perché gli obblighi normativi formali rappresentano solo una parte del quadro. Molte PMI si trovano già oggi a dover fornire dati ESG a clienti, banche, assicurazioni, organismi di certificazione. Un report strutturato consente di presidiare queste richieste in modo proattivo, migliorando al tempo stesso la conoscenza interna dei propri impatti e delle proprie vulnerabilità.

Quanto è importante la scelta degli standard di reporting?

La scelta degli standard (ad esempio GRI o, in prospettiva, ESRS) è importante per garantire comparabilità e allineamento alle aspettative degli stakeholder, ma non dovrebbe essere il punto di partenza. Prima ancora di selezionare lo standard, è essenziale chiarire obiettivi, perimetro, priorità di sostenibilità. Una consulenza ben impostata aiuta a scegliere il quadro di riferimento più adatto, evitando sia un eccesso di complessità sia semplificazioni che potrebbero generare problemi in futuro.

Come si misura il ritorno degli investimenti in consulenza per la sostenibilità?

Il ritorno non si esprime solo in termini di risparmi o maggiori ricavi immediati. Va valutato anche in dimensioni quali il miglioramento dell’accesso al credito, la possibilità di partecipare a gare o catene di fornitura che richiedono requisiti ESG, la riduzione di rischi regolatori e reputazionali, l’efficienza operativa derivante da una migliore gestione di energia, rifiuti, sicurezza. Un buon percorso consulenziale prevede fin dall’inizio indicatori per monitorare questi benefici nel tempo.

Conclusioni: dal documento alla decisione, il vero valore della consulenza

La trasformazione della sostenibilità da elemento accessorio a componente strutturale della strategia aziendale è in atto e coinvolge ormai imprese di ogni dimensione. In questo contesto, il report di sostenibilità rappresenta un tassello essenziale, ma il suo valore dipende in larga misura da come viene impostato il percorso che lo genera.

Affidarsi a una consulenza che unisce competenze tecniche, conoscenza del quadro normativo e capacità di lettura strategica consente di superare la logica del mero adempimento. Significa utilizzare la rendicontazione ESG come strumento per comprendere meglio i propri rischi e le proprie opportunità, per dialogare in modo credibile con finanziatori, clienti e comunità locali, per orientare investimenti e innovazione in una prospettiva di medio-lungo periodo.

Per le PMI, in particolare, la sfida non è replicare i modelli delle grandi corporation, ma costruire percorsi di sostenibilità coerenti con la propria realtà, progressivi e misurabili. Una consulenza che non si limiti alla compilazione del report, ma accompagni l’azienda nella definizione di obiettivi, processi e governance, può fare la differenza tra un documento che rimane sullo scaffale e un percorso che rafforza realmente la competitività e la resilienza dell’impresa.













