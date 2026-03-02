Approvata in Sala Rossa una delibera sugli insediamenti commerciali

Il Consiglio comunale ha approvato, nel pomeriggio, una proposta di deliberazione riguardante la revisione e l’aggiornamento dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale e per il rilascio delle nuove autorizzazioni per l’esercizio al dettaglio su aree private. Le modifiche vengono apportate ai sensi della Legge Regionale 28 del 1999, e dovranno essere recepite ed elaborate nelle prescrizioni del nuovo Piano Regolatore Generale attualmente allo studio.

La deliberazione si colloca nel quadro delle politiche urbane volte a garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del commercio e, più in generale, per valorizzare l’economia di prossimità sul territorio comunale.

Come ha spiegato l’assessore proponente, Paolo Chiavarino, grazie a questi nuovi criteri si supera la logica dei confini basati su statistiche censuarie, vengono valorizzate le medie strutture di vendita e il commercio di prossimità e ci saranno vantaggi derivati dall’integrazione del sistema commerciale nella nuova visione dei quartieri (34 e non più 23) prevista dal PRG in bozza, con l’obiettivo finale di preservare la qualità dello spazio pubblico e l’identità dei contesti locali.

In particolare, Chiavarino ha sottolineato come attraverso questi nuovi criteri allo studio, venga riconosciuta l’economia di prossimità nella sua valenza di interesse pubblico e quale strumento per garantire la presenza diffusa di attività commerciali e di servizio su scala locale, impostazione coerente con il sistema dei 34 quartieri previsto dal nuovo PRG.