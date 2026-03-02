Manifesti d’autore di imprese femminili dal 7 marzo in mostra con PENSAESSENZA

Dal 7 al 13 marzo 2026 la Camera di commercio di Torino è lieta di ospitare, nelle prestigiose sale della sua sede istituzionale di Palazzo Birago, PENSAESSENZA, la mostra che porta in città i manifesti d'autore nati dal confronto creativo tra designer e imprenditrici locali. Un format in grado di fondere l'identità delle imprese femminili con la potenza del design grafico.

PENSAESSENZA nasce come uno spazio di incontro tra creatività, impresa e visioni femminili. La mostra raccoglie percorsi, sguardi e idee che raccontano l’energia delle protagoniste coinvolte dal progetto nel 2025, trasformando esperienze personali e professionali in un racconto condiviso. L’iniziativa è un invito a soffermarsi sull’essenza dei processi creativi e sul valore che le donne portano nei territori, nelle imprese e nelle comunità.

Quest'anno la rassegna assume una valenza storica e istituzionale, ricorrendo nel venticinquennale del Comitato per l’Imprenditoria Femminile, costituito presso la Camera di commercio di Torino; un organismo che da oltre due decenni sostiene con determinazione il talento e la visione delle donne impegnate nel tessuto produttivo torinese. La scelta di Palazzo Birago come sede della mostra sottolinea proprio la volontà di celebrare questo importante anniversario, in uno dei luoghi simbolo dell'architettura juvarriana cittadina.

L’obiettivo è lasciarsi sorprendere dall’incontro tra impresa e creatività, dove idee e visioni si fondono dando vita a un equilibrio capace di produrre bellezza, ispirazione e nuove possibilità.

In mostra le opere di Daniela Goffredo per Sargomma, Monica Fucini per SEA Marconi, Giulia Gangemi per Uova Fantolino, Eleonora Gheido per Scam Technology, Chiara Morra per Mattioli, Sefora Pons per Amis, Viola Gesmundo per Reale Mutua, Mariolina De Paolis per Sys- Tek, Cecilia Cappa per Tosa Group, Irene Scanavacca per RCA Imballaggi, Valeria Suria per Nivà Gelato.

L'inaugurazione si terrà il 6 marzo alle ore 18.00, con il talk che vedrà protagoniste Viola Gesmundo e Martina Minella di Reale Mutua, insieme a Eleonora Gaido e Giorgia Garola di Scam S.r.l., chiamate a testimoniare come l'impresa possa farsi narrazione attraverso canali non convenzionali. L’inaugurazione di venerdì 6 marzo alle ore 18 è su prenotazione al seguente link. Durante la serata inaugurale sarà presentato, inoltre, l’avviso pubblico per la selezione delle protagoniste dell’edizione 2026 di PENSAESSENZA. A seguire una settimana di esposizione che mira a valorizzare la creatività come manifesto di crescita e valore condiviso.

Lunedì 9 marzo, dalle 16 alle 18, il valore della comunicazione visiva sarà ulteriormente approfondito dal talk “Advertising is dead: the new heroes of unconventional communication”, che mira ad esplorare le nuove frontiere del racconto d'impresa, oltre i canali pubblicitari tradizionali. Ingresso libero.

La mostra PENSAESSENZA sarà visitabile dal 7 al 13 marzo, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 18; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20.

Ingresso gratuito.

Per informazioni https://www.to.camcom.it/mostra-pensaessenza.