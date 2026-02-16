EVENTIME: da più di 20 anni diamo forma alle emozioni

C’è una storia che inizia a Torino nel 2005, fatta di passione, creatività e sogni che si trasformano in progetti

Una storia che oggi parla al mondo con la voce di un gruppo cresciuto insieme ai suoi clienti, diventando un punto di riferimento nell’organizzazione di eventi aziendali: questa è la storia di EVENTIME.

Nata come una piccola realtà specializzata in consulenza artistica, EVENTIME ha saputo evolversi e guardare oltre, affermandosi in Italia e all’estero nel settore degli eventi corporate, fino a diventare oggi un’eccellenza riconosciuta nel suo campo. Un percorso fatto di intuizione, relazioni autentiche e una visione chiara: trasformare ogni evento in un’esperienza irripetibile, unica, capace di raccontare l’anima di ogni azienda.

In questi anni abbiamo ideato e realizzato eventi per aziende di medio e alto livello, accompagnando i nostri clienti nei momenti più significativi della loro storia. Ogni progetto è stato per noi una sfida, un’opportunità di crescita, un’occasione per innovare.

Oggi, con orgoglio, ci presentiamo come Gruppo EVENTIME, con la consapevolezza di essere diventati un’affermata realtà: un’evoluzione naturale che racconta la solidità del nostro cammino e la forza di una visione che ci ha portati a operare in Italia e all’estero, mantenendo sempre salde le radici torinesi.

E il passato ricco di emozioni ci accompagna in questo presente e diventa slancio verso un futuro ancora tutto da scrivere: un futuro fatto di nuovi orizzonti, idee, persone e connessioni.

A chi ci ha scelto, a chi ci ha sostenuto e a chi continuerà a credere in noi, va il nostro più profondo grazie.

EVENTIME. Organizziamo eventi… e non per caso!

Sito: www.gruppoeventime.com

Facebook: https://www.facebook.com/gruppoeventime/

Instagram: https://www.instagram.com/agenzia_eventime/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q-EX-bj2Kr4&list=FL11JGJ1iPqi73lMDn12t-2g