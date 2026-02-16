A Torino arrivano i trofei della Davis e della Billie Jean King Cup

Davis e Billie Jean King Cup in vetrina a Torino

A Torino arrivano i trofei più prestigiosi del tennis mondiale. Dal 17 al 19 febbraio il CH4 Sporting Club ospiterà infatti la 14ª tappa del Trophy Tour 2026 della Fitp, portando in città la Davis Cup e la Billie Jean King Cup conquistate dall’Italia nel 2025.

I trofei in mostra al CH4

L’appuntamento è al CH4 Sporting Club di via Trofarello 10, dove i due prestigiosi riconoscimenti saranno esposti al pubblico per tre giorni. Un’occasione speciale per appassionati, famiglie e curiosi che vorranno immortalare da vicino i simboli dei successi azzurri.

Gli orari di apertura straordinaria saranno:

17 febbraio dalle 18 alle 24

18 e 19 febbraio dalle 8 alle 24

L’ingresso sarà libero, permettendo alla cittadinanza di partecipare a un momento celebrativo che unisce sport e orgoglio nazionale.

Il Trophy Tour 2026 fa tappa a Torino

La 14ª tappa del Trophy Tour 2026, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, porta in giro per l’Italia i trofei vinti dalle nazionali azzurre, rafforzando il legame tra territori e grandi imprese sportive. Torino, città già protagonista di importanti eventi tennistici internazionali negli ultimi anni, si conferma così punto di riferimento per gli appassionati della racchetta.