Grugliasco, 12 mila euro alla biblioteca Neruda per l'acquisto di nuovi volumi

La Biblioteca Pablo Neruda di Grugliasco ha beneficiato per il biennio 2025/2026 di un contributo ministeriale di circa 12mila euro per l'acquisto di libri.

Nel pensare a come sarebbe stato più utile per la collettività impiegare tale contributo il personale della Biblioteca, in accordo con l'assessora alla Cultura, Anastasia Rita Guarna, ha pensato di investire tali risorse per implementare le singole biblioteche scolastiche del territorio, a partire dagli asili nido fino ad arrivare alle Secondarie di primo grado.

«Nei prossimi giorni - spiega l'Assessora Guarna - ciascun plesso riceverà una dotazione libraria da poter mettere a disposizione dei propri studenti. La scelta è stata fatta pensando alle diverse fasce di età, selezionando libri adatti alla crescita, al divertimento, alla conoscenza e alla consapevolezza di sé e del mondo che ci circonda. Un piccolo gesto che ci auguriamo possa essere di aiuto agli insegnanti per la promozione della lettura e agli studenti e studentesse per trovare il “proprio” libro fra tanti».