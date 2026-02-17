Città Metropolitana a confronto con Rivarossa per la sicurezza della strada provinciale

La messa in sicurezza del tratto della Strada Provinciale 39 che attraversa il centro storico di Rivarossa e va soggetta a ripetuti intasamenti, soprattutto quando transitano mezzi pesanti, è stata nuovamente al centro del confronto tra il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il Sindaco Enrico Vallino, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Nell’incontro che si è tenuto lunedì 16 febbraio il Vicesindaco metropolitano e il primo cittadino di Rivarossa, che era accompagnato dal Vicesindaco Fabrizio Morutto, hanno parlato nello specifico del progetto di allargamento della strettoia di via Neuscheller e via Frescot, che è stato predisposto e sul quale si rende necessario il parere positivo della Città metropolitana. L’amministrazione comunale e quella metropolitana concordano sul fatto che l’abbattimento di un paio di edifici è la condizione necessaria per consentire di allargare la sede stradale. I due edifici da demolire, sono già nella disponibilità del Comune. Si dovrà inoltre intervenire per mettere in sicurezza l’incrocio a "T" tra la Strada Provinciale 37 e la Provinciale 39. Il quadro economico dei lavori, che comunque dovrà essere aggiornato, prevedeva negli anni scorsi un impegno di spesa di circa 672.000 euro. La Città metropolitana, stante l’entità dell’investimento, valuterà le modalità di assegnazione di un contributo al Comune per l’attuazione degli interventi.

In attesa di reperire i fondi necessari, il Vicesindaco Suppo e i tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana si sono confrontati con gli amministratori comunali di Rivarossa per dare attuazione ad una serie di interventi finalizzati al miglioramento dello stato del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Il confronto riguarda anche l’eventuale installazione di un impianto semaforico per la regolazione del traffico a senso unico alternato, in un punto in cui la limitata larghezza della sede stradale rende insicuro il transito dei pedoni. La Città metropolitana ha programmato una serie di interventi per migliorare in tempi brevi il manto stradale e la segnaletica verticale, che indicherà ai conducenti che stanno attraversando tratti stradali in cui il limite di velocità è di 30 km orari. Si cercherà anche una soluzione al cedimento strutturale di un muro che costeggia un canale consortile nel tratto della Provinciale 39 che attraversa il centro abitato, sempre lungo la Provinciale 39, in direzione di Front. Si interesserà della questione il soggetto gestore del canale.