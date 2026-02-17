Santa Rita ritrova il suo orologio: torneranno a muoversi le lancette in via Tripoli

Per molti anni è rimasto immobile, con le lancette ferme a segnare un tempo sospeso. Ora lo storico orologio di via Tripoli angolo corso Sebastopoli, affisso sul muro della scuola primaria Mazzini e affacciato sul mercato di Santa Rita, è pronto a tornare in funzione.

Una notizia attesa dai residenti del quartiere, che ogni giorno attraversano quell’incrocio per fare la spesa o raggiungere le attività della zona. A confermarlo è il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco, che ha interloquito con l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso per sollecitare l’intervento.

Il ripristino dell’orologio di Santa Rita si inserisce in un progetto più ampio che riguarda circa 60 orologi pubblici storici disseminati tra centro e periferie. L’iniziativa fa parte di EfficienTo, il piano di efficientamento energetico degli edifici comunali sviluppato dalla Città di Torino con Iren Smart Solutions, e prevede controllo, riattivazione e futura manutenzione degli impianti.

Nei giorni scorsi è stato riattivato il primo orologio restaurato, quello sulla facciata dell’ex dazio di corso Moncalieri 80, oggi sede di un distaccamento dei Vigili del Fuoco. Nei prossimi mesi gli interventi proseguiranno progressivamente anche sugli altri quadranti cittadini.

A Santa Rita, intanto, il ritorno delle lancette rappresenta molto più di una semplice riparazione tecnica: è il recupero di un punto di riferimento che per decenni ha scandito la vita del mercato e del quartiere.