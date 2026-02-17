Circoscrizioni, "Che spettacolo... dal vivo": rinnovato l'accordo tra Torino e Ministero della Cultura

La Giunta comunale ha approvato questa mattina lo schema di Accordo di programma tra il Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo e la Città di Torino per il finanziamento di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche. L’iniziativa, che prevede uno stanziamento complessivo, tramite bando pubblico, di 861.051 euro per l’anno 2026, ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di spettacoli dal vivo nelle zone meno raggiunte dall’offerta culturale, di sostenere la produzione e la programmazione di eventi di qualità e di favorire le sinergie tra enti, presidi e operatori culturali, con particolare attenzione all’inclusione e alla formazione delle nuove generazioni.

“Grazie al rinnovo di questo accordo – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia – anche quest’anno la Città di Torino sostiene lo spettacolo dal vivo, contribuendo a garantire una programmazione di qualità diffusa su tutto il territorio cittadino, a sostenere il lavoro dei professionisti del settore e a offrire occasioni di formazione e sperimentazione ai giovani artisti e tecnici. Tra pochi giorni sul sito della Città sarà pubblicato il bando e prevediamo un incontro di presentazione rivolto a enti e realtà artistiche e culturali professionali. Un ringraziamento va al Ministero della Cultura per aver reso strutturale questo investimento così importante per diffondere iniziative culturali sul territorio e per la rinnovata collaborazione, che rende possibile questo percorso condiviso”.

Saranno tre le sezioni di candidatura. Le sezioni 1 e 2 sono destinate a progetti di produzione, programmazione e promozione di spettacoli dal vivo, comprese le iniziative formative e - solo per la sezione 1 - le residenze artistiche nei settori del teatro, della musica, della danza e del circo contemporaneo. Questi progetti riceveranno un contributo fisso rispettivamente di 60.000 euro per la Sezione 1 e 30.600 euro per la Sezione 2, finanziando un totale di 16 progetti (10 per la Sezione 1 e 6 per la Sezione 2). La Sezione 3, invece, è riservata a progetti di dimensione più contenuta, che riceveranno un contributo di 9.675 euro, per un totale di 8 progetti finanziabili. Tutti i soggetti promotori devono operare professionalmente nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni. In base alla sezione di candidatura, l’avviso prescriverà requisiti di professionalità differenti.

Le attività dovranno prevedere la realizzazione di un numero minimo di eventi pubblici e l’attivazione di percorsi di formazione per giovani artisti e tecnici under 35, per le sezioni 1 e 2. Sarà incentivato il coinvolgimento del territorio attraverso collaborazioni con le biblioteche civiche torinesi, strutture socio-assistenziali, ospedali, residenze per anziani e istituti penitenziari. Le iniziative potranno svolgersi nelle diverse circoscrizioni cittadine, a esclusione del centro, e i progetti presentati dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2026.

E, sempre nell’ambito delle iniziative culturali diffuse, sarà pubblicato a giorni sul sito di Fondazione per la Cultura Torino il bando per la programmazione biennale dei Punti Estivi per l’estate 2026 e l’estate 2027.