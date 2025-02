Bilancio, le proposte della Lega: fondi alle Pro Loco, aiuti al Museo della Resistenza ed esenzione del bollo auto

Dalla Lega quattro proposte per il Bilancio della Regione dei prossimi due anni. Si tratta dell'Ente per la gestione delle risorse sociali, di maggiore sostegno alle Pro Loco e alle associazioni d'Arma, dell'esenzione del bollo per le auto a metano, GPL o ibride e di risorse per il Museo diffuso della resistenza e il Polo del '900. La discussione nelle prossime sedute I quattro emendamenti e ordini del giorno saranno discussi nelle prossime sedute del Consiglio regionale all'interno dell'approvazione della legge di bilancio previsionale per il biennio 2025-2027.

"Sappiamo che è un bilancio molto complicato - ha spiegato il Presidente della Lega in Consiglio regionale Fabrizio Ricca - ma abbiamo individuato le nostre priorità e da domani le porteremo in aula. Oggi il Piemonte spende 150 milioni di euro in maniera diretta per le risorse sociali e siamo convinti che si possa monitorare questa spesa. Oggi le realtà, una volta ricevuti i fondi, non hanno più un monitoraggio e un coordinamento con la Regione, secondo i nostri studi potremo risparmiare le risorse o comunque utilizzarle meglio". Le quattro proposte

La proposta è di istituire un nuovo Ente dipendente dall'assessorato al Welfare che monitori gli obiettivi annunciati dai consorzi e le associazioni in fase di ottenimento dei fondi, in modo da coordinare meglio le attività e da distribuire meglio i fondi previsti. Il punto di riferimento è il nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa di Elon Musk nel governo Trump da poco insediato, che sostiene di aver fatto risparmiare miliardi di dollari allo stato americano in poche settimane. "Ogni euro risparmiato è un euro per i piemontesi", ha dichiarato Ricca.

Il secondo punto prevede di aumentare di 800 mila euro i fondi di sostegno alle Pro Loco e alle Associazioni d'Arma e di Corpi - ovvero le associazioni degli ex appartenenti all'esercito - da aggiungere ai 5 milioni complessivi già stanziati per il 2024. Al precedente bando hanno partecipato progetti che avrebbero potuto beneficiare dei fondi ma sono risultati esclusi, per questo la proposta della Lega è di stanziare ulteriori 500 mila euro per i progetti delle Pro Loco e 300 mila per quelli delle Associazioni d'Arma, portando il totale rispettivamente a 4 milioni e 1,8 milioni di euro. La questione bollo auto

Per quanto riguarda il bollo auto, la Lega chiede alla Giunta, con un ordine del giorno, di provare a reperire le risorse necessarie per finanziare l'esenzione delle automobili a metano, GPL o ibride per il 2025 o per il 2026. Nel 2023, la Regione aveva stanziato 9,2 milioni di euro per la stessa misura, applicata nel 2024, ma attualmente non ha previsto di ripetere il provvedimento.