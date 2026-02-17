Al Teatro Vittoria, un quintetto che celebra la grande tradizione della musica da camera ottocentesca

L’appuntamento della Stefano Tempia di lunedì 23 febbraio al Teatro Vittoria di Torino è dedicato alla grande tradizione della musica da camera ottocentesca, in coproduzione con il Conservatorio di Alessandria, con protagonisti Nicola Bignami (violino), Claudio Andriani (viola), Claudio Merlo (violoncello), Penelope Mitsikopoulos (contrabbasso), Francesco Pasqualotto (pianoforte).
In apertura il Gran Duo Concertante di Giovanni Bottesini, il leggendario contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra, detto il “Paganini del contrabbasso”, in cui lo strumento dialoga con il violino in una modalità teatrale. Segue il Quintetto “La Trota” D. 667 di Franz Schubert, capolavoro della musica da camera ispirato all’omonimo Lied: freschezza melodica, naturalezza discorsiva e raffinatezza formale trasformano un semplice tema cantabile in una costruzione cameristica di luminosa invenzione.