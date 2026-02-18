Chris Lake, Anthea, Maceo Plex: annunciata la line up ufficiale del Kappa FuturFestival

Annunciata la line up completa e ufficiale di Kappa FuturFestival in programma dal 3 al 5 luglio al Parco Dora con oltre 120 artisti di calibro nazionale e internazionale.

Gli ospiti

Tra i nomi più attesi, Chris Lake, celebre DJ e produttore discografico britannico, Maceo Plex, una musica che unisce sonorità Detroit techno, funk, dark e house, Solomun, headliner nei più grandi festival internazionali, Seth Troxler figura chiave della scena house e techno internazionale, il potente back to back tra Alignment e Fatima Hajji, una collisione sonora che promette pura potenza techno. Dal Regno Unito arriva Sammy Virji, figura chiave nella rinascita del genere UK Garage, Max Cooper LIVE AV, con uno stile unico che fonde l'elettronica sperimentale con la techno. E ancora, il legame con la storia è garantito da uno dei padri fondatori e pionieri della musica house, Lil Louis, e da Agoria, artista multidisciplinare che continua a ridefinire i confini tra techno e avanguardia francese. Non mancano le nuove frontiere sonore con Mia Koden, che unisce bass-music e radici culturali africane. A queste atmosfere si affianca l'esplosività di Jazzy e il sound di Chez Damier, custode del suono più profondo di Detroit. Il festival esplora anche territori d’avanguardia con l'elettronica sofisticata di John Talabot e l'atteso set in coppia tra Jane Fitz B2B Rhadoo, ponte perfetto tra ipnosi e tecnica pura. Dalle nuove generazioni arrivano Massano, punta di diamante della scena e il back to back tra Max Dean B2B Luke Dean. Arricchiscono ulteriormente il cartellone il set singolo di Four Tet, tra gli artisti più raffinati della scena con il suo approccio minimale, la house elegante della dj e producer Chloè Caillet in back to back con Luke Alessi, le visioni sonore di Batu, l'eleganza di Anthea e le selezioni ricercate di Simone de Kunovich, insieme al progetto speciale D-Leria presenta Kongas.

A completare la line up ci saranno: Adrián Mills, AVALAN ROKSTON, Beatrice M., Chloé Caillet B2B Luke Alessi, Dean Bryce, Drums and Chants, Fiorella, Four Tet, Nosedrip, Olympe, Restricted, Riverside, Shkedul B2B Enrico Vivaldi, The Robinson, Tini Gessler, Viviana Casanova e Wah Wah Wino.

Da Torino al Messico

Intanto, da Torino al cuore dell’America Latina, FuturFestival continua a ridefinire i confini della musica elettronica globale: dopo aver radunato 120.000 presenze, il festival scrive una nuova pagina di storia diventando il primo format italiano di elettronica a debuttare in Messico.



