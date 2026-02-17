Storico Carnevale di Ivrea: tutti i vincitori dell'edizione 2026

Al termine della terza giornata di Battaglia è decretata la classifica dei vincitori:
· Il primo premio squadre aranceri a piedi va a:
I DIAVOLI ARANCERI
· Il secondo premio squadre aranceri a piedi va a:
Aranceri Scacchi
· Il terzo premio squadre aranceri a piedi va a:
Aranceri Asso di Picche
· Il primo premio assoluto per i carri da getto pariglie va a:
NUMERO 19 – I GIULLARI DI CORTE
· Il secondo premio per i carri da getto pariglie va a:
CARRO 6 - I TIRANNI DI SANT'ULDERICO
· Il terzo premio per i carri da getto pariglie va a:
CARRO 43 - GLI ARANCERI DEL CENTRO STORICO
· Il primo premio assoluto per i carri da getto tiri a quattro:
LETTERA H – I BARONI DEL CASTELLO
· Il secondo premio per i carri da getto tiri a quattro:
LETTERA K – GLI ARCIERI DI VIA PALMA
· Il terzo premio per i carri da getto tiri a quattro:
LETTERA P – I CAVALIERI DEL LAGO