 / Attualità

Attualità | 17 febbraio 2026, 19:44

Storico Carnevale di Ivrea: tutti i vincitori dell'edizione 2026

Al termine della terza giornata della Battaglia delle Arance decretata la classifica

Un momento della Battaglia delle Arance

Un momento della Battaglia delle Arance

Al termine della terza giornata di Battaglia è decretata la classifica dei vincitori:
 

·       Il primo premio squadre aranceri a piedi va a:

I DIAVOLI ARANCERI

·       Il secondo premio squadre aranceri a piedi va a:

Aranceri Scacchi

·       Il terzo premio squadre aranceri a piedi va a:

Aranceri Asso di Picche

·       Il primo premio assoluto per i carri da getto pariglie va a:

NUMERO 19 – I GIULLARI DI CORTE

·       Il secondo premio per i carri da getto pariglie va a:

CARRO 6 - I TIRANNI DI SANT'ULDERICO

·       Il terzo premio per i carri da getto pariglie va a:

CARRO 43 - GLI ARANCERI DEL CENTRO STORICO 

·       Il primo premio assoluto per i carri da getto tiri a quattro:

LETTERA H – I BARONI DEL CASTELLO

·       Il secondo premio per i carri da getto tiri a quattro:

LETTERA K – GLI ARCIERI DI VIA PALMA

·       Il terzo premio per i carri da getto tiri a quattro:

LETTERA P – I CAVALIERI DEL LAGO

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium