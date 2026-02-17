Beinasco si prepara a vivere una intensissima due giorni per il Carnevale

Domenica scorsa a Borgaretto è tornato l'appuntamento con il mercato di Piazza Benefica, bancarelle e shopping all'aria aperta per la gioia delle famiglie, ma a Beinasco ormai è iniziato il conto alla rovescia per la due giorni del Carnevale.

A Borgaretto la sfilata dei carri allegorici

Si comincia sabato 21 febbraio a Borgaretto, con appuntamento in piazza Kennedy dalle ore 14, con la cerimonia di investitura dei figuranti della tradizione storica locale. Mezz'ora dopo ecco il via della sfilata dei carri allegorici, con premiazione finale dei vincitori.

Il percorso interesserà il piazzale del cimitero, viale Giovanni XXIII, via Einaudi, piazza Pertini, via Sangone, via Gorizia, con ritorno su viale Giovanni XXIII per il gran finale. E tutt'attorno le giostre, per la gioia dei bambini.

Domenica 22 ci si sposta in piazza Alfieri

Il giorno seguente, domenica 22, ci si sposta in piazza Alfieri a Beinasco. Alle ore 14 spettacolo di danza, a cura dell'associazione Danzarmonia, "Carnival Circus" grazie al circo Medini, premiazione della maschera più bella e originale, oltre alla presenza degli stand gastronomici a cura della Pro Loco di Beinasco. Per chiudere, l'ormai classico appuntamento con la "Battaglia della farina", per la gioia di grandi e soprattutto piccini.