Chivasso, scelto "Solar Valley" come soggetto idoneo per l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile intercomunale

Nell’ambito dell’accordo tra i Comuni di Chivasso, Brandizzo, Casalborgone, Castagneto Po, Montanaro, Rivalba, San Raffaele Cimena e San Sebastiano da Po, la Commissione tecnica intercomunale incaricata di valutare le candidature per l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), ha individuato la “Solar Valley” quale soggetto idoneo. L’ente del terzo settore è stata ritenuta la realtà maggiormente rispondente ai requisiti tecnici, organizzativi e regolamentari richiesti dall’avviso pubblico, rispetto a 4 candidature pervenute, due delle quali non ammesse.

Dall’analisi della documentazione tecnica, giuridica e organizzativa, la Commissione ha rilevato che Solar Valley presenta una configurazione CER già attiva in una cabina primaria limitrofa a quella dei Comuni interessati ed un’esperienza già consolidata nel territorio piemontese, con oltre 120 pubbliche amministrazioni aderenti.

È stata inoltre ritenuta equa e trasparente la proposta di ripartizione degli incentivi che prevede una chiara suddivisione tra costi di gestione, produttori e consumatori. Il progetto segna un passo decisivo verso un nuovo modello di produzione e utilizzo dell’energia sul territorio. Ognuno degli otto Comuni coinvolti porta con sé caratteristiche, esigenze e potenzialità diverse, che insieme possono generare un sistema energetico più efficiente, sostenibile e vantaggioso per tutti.



La CER si rivolge a una vasta platea di soggetti: famiglie, imprese, enti pubblici. Ognuno può partecipare con un ruolo diverso, contribuendo alla produzione o alla condivisione dell’energia rinnovabile. I consumatori potranno mettere a disposizione i propri consumi all’interno della comunità e beneficiare di un Bonus CER dedicato. I produttori, invece, avranno la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili sulle proprie abitazioni, aziende o edifici pubblici, condividendo l’energia immessa in rete con gli altri membri della comunità, mantenendo sempre la piena proprietà dell’impianto. Infine, i prosumer – produttori e consumatori allo stesso tempo – potranno ottenere vantaggi sia sull’energia prodotta sia su quella consumata.

La nascita della CER rappresenta un tassello fondamentale per l’autonomia energetica locale. Produrre energia rinnovabile e consumarla sul posto significa ridurre i costi, aumentare la resilienza del territorio e contribuire in modo concreto alla transizione ecologica. Il modello della Comunità Energetica porta con sé benefici immediati quali i risparmi in bolletta per famiglie e imprese, nuove opportunità economiche per chi decide di investire in impianti rinnovabili, maggiore attrattività per le attività produttive che scelgono un territorio capace di offrire vantaggi energetici, ricadute positive sul sociale, grazie alle risorse generate dalla CER che verranno destinate a progetti e iniziative per la comunità.

Gli otto Comuni hanno aderito con convinzione proprio per questa doppia valenza: ambientale e sociale. La CER non è solo un progetto energetico, ma un investimento collettivo sul benessere e sulla qualità della vita delle nostre comunità.



Nelle prossime settimane verranno organizzati incontri pubblici in tutti gli otto Comuni promotori. Saranno momenti dedicati a cittadini, imprese e associazioni per conoscere da vicino il funzionamento della CER, i vantaggi concreti e le modalità di adesione.