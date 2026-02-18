Orti abusivi e rifiuti, al via la riqualificazione delle sponde del Sangone

Dopo anni di degrado ed abusivismo, al via la riqualificazione delle sponde del fiume Sangone. Nelle scorse ore hanno preso il via i lavori di sistemazione di quest'area di Mirafiori, dietro al mausoleo della Bela Rosin. Un annuncio che arriva dall'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, durante il sopralluogo effettuato al cantiere.

Baraccopoli abusiva

Sponde che per molto tempo hanno ospitato orti irregolari, ma anche moltissimi rifiuti abbandonati come ad esempio i pneumatici, con conseguenti roghi: una bidonville, ma non solo. Perché gli anni di abbandono hanno trasformato l’intera area a due passi dal Sangone in un inizio di baraccopoli abusiva, per tutte quelle persone che non hanno più un tetto sopra la testa.

Il cantiere

Accanto ai tradizionali pomodori e patate, era anche possibile trovare divani, tavoli e persino una veranda. Fino ad arrivare ad una specie di palafitta a due piani, il tutto su un'area a forte vocazione naturalistica. Grazie ad un finanziamento derivato dai fondi compensativi per il Termovalorizzatore del Gerbido, gli uffici del Verde Pubblico insieme alla Protezione Civile hanno iniziato a ripulire l'area.

"Dopo anni di attesa, restituiamo cura e dignità a questo luogo: pulizia dell’area e riapertura di un passaggio pedonale che ricuce un percorso straordinario, da Stupinigi al Po fino al parco del Valentino" conclude Tresso.