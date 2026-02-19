Nichelino avvia una raccolta solidale per il Rifugio Fraternità Massi di Oulx

Nichelino nei giorni scorsi ha risposto con una partecipazione ampia e sentita all’incontro pubblico con Don Luigi Chiampo, fondatore e anima del Rifugio Fraternità Massi di Oulx, presidio fondamentale di accoglienza per persone migranti in transito lungo la rotta balcanica. La Sala Mattei del Municipio si è riempita di cittadine e cittadini, associazioni e rappresentanti della comunità, in un momento di ascolto profondo e di riflessione collettiva su uno dei temi più urgenti del nostro tempo.

La realtà delle persone lungo le rotte migratorie

La forte presenza della Tavola della Pace di Nichelino, insieme a quella dei parroci della città, del Movimento dei Cerini, delle Sarte e Cuoche Ribelli e di tante realtà associative e volontarie nonché della Consigliera regionale Valentina Cera, ha testimoniato l’esistenza di una comunità viva, consapevole e capace di farsi carico delle grandi questioni umane e sociali del presente.

Nel corso della serata è stata inoltre inaugurata la mostra fotografica curata da Daniela Balocco, che racconta con intensità e autenticità la realtà delle persone in cammino lungo le rotte migratorie. La mostra sarà visitabile per una settimana presso la Sala Mattei del Municipio, offrendo alla cittadinanza un’importante occasione di approfondimento e consapevolezza.

"La grande partecipazione di questa serata dimostra che Nichelino è una città che non si volta dall’altra parte – ha dichiarato Alessandro Azzolina, assessore alla Pace della Città di Nichelino – In un tempo segnato da guerre, disuguaglianze e sofferenze, costruire momenti di incontro e di consapevolezza significa rafforzare le fondamenta della nostra comunità e ribadire che la pace, la solidarietà e la dignità umana non sono valori astratti, ma responsabilità concrete".

La città rilancia la Marcia della Pace del 14 marzo

Proprio da questo spirito nasce la Marcia della Pace di Nichelino, la cui sesta edizione si terrà sabato 14 marzo, con partenza alle ore 14.30, e che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la città. Un momento collettivo per affermare con forza i valori della pace, della convivenza e della solidarietà, oggi più che mai necessari.

"La Marcia della Pace – prosegue Azzolina – è il segno visibile di una comunità che sceglie di esserci, di non restare indifferente e di affermare, insieme, che la pace si costruisce ogni giorno, a partire dai nostri territori".

Raccolti di beni a sostegno del Rifugio

Nel corso dell’incontro è stata inoltre lanciata una raccolta di beni di prima necessità a sostegno del Rifugio Fraternità Massi di Oulx, struttura che dal 2017 offre accoglienza ed assistenza a centinaia di persone in transito verso il confine italo-francese, spesso in condizioni di estrema vulnerabilità.

Si raccolgono in particolare:

– salsa di pomodoro

– riso

– pasta corta

– olio

– legumi

– latte e biscotti

– calze e guanti

– scarpe da ginnastica e scarponcini dal numero 40 in su

– zaini scolastici e/o da montagna

Sarà possibile consegnare i beni presso il Circolo Primo Maggio di Nichelino (via San Francesco d’Assisi 56), dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle 19.30.

Azzolina: "Il dovere di aiutare i più fragili"

"L’accoglienza, come ci ha ricordato Don Chiampo, è un lavoro, un compito da curare – conclude Azzolina – Con questa raccolta vogliamo trasformare la consapevolezza in azione concreta e offrire, come comunità, un contributo reale a chi ogni giorno si prende cura delle persone più fragili. Nichelino ha dimostrato ancora una volta di essere una città capace di solidarietà. Continuiamo insieme su questa strada".