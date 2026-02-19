Via Gioberti, clochard occupa un dehors abbandonato: “Situazione di degrado"

Un dehors abbandonato trasformato in un rifugio di fortuna, a borgo San Secondo, a pochi metri da corso Vittorio Emanuele II. È la segnalazione arrivata alla redazione da parte della signora Bruna, residente in zona, che parla di “ennesima situazione di degrado” lungo via Gioberti.

Secondo quanto riferito, da tempo - ma per i vicini il problema andrebbe avanti da mesi - un uomo senza fissa dimora avrebbe occupato lo spazio esterno di un locale chiuso, utilizzando la struttura del dehors sotto le impalcature al pari di un riparo notturno.

“Rifiuti e cattivi odori”

La residente racconta di giacigli improvvisati, coperte, sacchi e rifiuti accumulati nell’area, con conseguenti cattivi odori e timori per l’igiene. "Capisco il disagio di chi vive in strada - spiega Bruna -, ma qui siamo in una via centrale e molto frequentata. La situazione è diventata difficile per chi abita e per chi passa".

Via Gioberti, infatti, è una delle vie utilizzate per andare a prendere la metropolitana alla fermata Re Umberto. Ma la situazione non migliora nemmeno girando l'angolo. Prorpio davanti alla metro altri due uomini dormono sotto il portico, sul marciapiede, tentando persino di vendere la droga ai passanti.