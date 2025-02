Mistero sulle rive del fiume, recuperato un cadavere in Lungo Po Machiavelli [FOTO e VIDEO]

Cadavere recuperato sul Lungo Po Machiavelli a Torino, all'altezza di via Sineo in Vanchiglia, poco prima del ponte di corso Regina Margherita. Il morto indossava una felpa nera, sneakers bianche e pantaloni marroni: in tasca aveva diversi pacchetti blu di fazzoletti di carta.

Il cadavere era in acqua da diversi giorni

Poco prima dell'ora di pranzo i Vigili del fuoco sono intervenuti sulle sponde del fiume, dove era stata segnalata la presenza di un corpo, poi recuperato. Sul posto è poi arrivata la Polizia di Stato e la Scientifica. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni di razza bianca.

