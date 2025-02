Grandi Motori, al via le demolizioni: nel futuro un giardino, ma anche studentati ed un supermercato [FOTO]

La zona attorno (corso Vercelli, via Cuneo, via Carmagnola, via Damiano) sarà riqualificata con nuovi parcheggi, piste ciclabili e viali alberati.

" L’area Ex Ogm -sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Paolo Mazzoleni - rappresenta uno dei grandi tasselli della dismissione industriale, particolarmente importante viste la sua vicinanza con il centro e il suo rapporto col tessuto urbano circostante. Questa riqualificazione segnerà una svolta nella trasformazione della zona nord di Torino che vedrà nei prossimi anni importanti cambiamenti, come l’arrivo della linea 2 della metropolitana ".

“L’avvio del cantiere per la riqualificazione dell’area ex Ogm – aggiunge il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, insieme al vicepresidente, Ernesto Ausilio - è una buona notizia che il territorio attendeva da oltre vent’anni. La collocazione e le dimensioni dell’area in questione fanno sì che essa possa ambire ad essere volano per la trasformazione non solo di Aurora, ma più in generale della Città, nonché a creare nuovi posti di lavoro".