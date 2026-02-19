Lo spirito natalizio regala una nuova sala di emodinamica ai piccoli pazienti del Regina Margherita

Dalle campanelline di Natale a un aiuto in più per curare i piccoli pazienti del Regina Margherita: la raccolta fondi natalizia di Fondazione Forma e Conad ha donato all'ospedale pediatrico torinese una nuova Sala di Emodinamica Pediatrica. In particolare, durante le feste natalizie la Fondazione ha raccolto 400 mila euro, soprattutto nel tradizionale raduno dei Babbi Natale, a cui Conad ha aggiunto 140 mila euro provenienti dalla campagna natalizia durante la quale i clienti hanno acquistato la collezione di campanelle di Natale prodotte in plastica riciclata e ispirate ai personaggi Disney.

Un angiografo digitale biplanare

Nella nuova sala sarà inserito un angiografo digitale biplanare e rotazionale con TAC combinata, una tecnologia innovativa che permetterà interventi precisi e sicuri, riducendo tempi e rischi per i piccoli pazienti.

"L'angiografo biplanare - ha spiegato Franca Fagioli, Direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Infantile Regina Margherita - va a sostituire una strumentazione vecchia e auspichiamo di metterlo in funzione entro brevissimo. Permetterà di vedere tutto il sistema vascolare dei nostri bambini con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, dai malati prematuri fino ad arrivare all'adolescenza e non solo per tutte quelle che sono le malattie di tipo cardiovascolare, ma può essere utile per qualunque anomalia del sistema vascolare, sia congenita sia acquisita".

"Oggi - ha aggiunto Luciana Accornero, presidente di Fondazione Forma - ringraziare di cuore tutti coloro che hanno sostenuto la nostra Campagna di Natale. Il risultato di 540 mila euro è il segno concreto di una comunità generosa che sceglie di stare accanto ai bambini dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Rinnoviamo l'amicizia con Conad che ormai è diventata importantissima per noi e ci permette ogni anno di crescere".

Il contributo di Conad Nordovest

Conad Nordovest ha devoluto 50 centesimi per ogni campanellina di Natale, acquistabile dai clienti con 1,90€. "Questa cifra ci inorgoglisce - ha commentato Giuseppe Fornasiero, direttore Area Soci Piemonte e Valle d'Aosta di Conad Nordovest - perché siamo stati nelle condizioni di supportare e aiutare la creazione di un progetto straordinario a difesa della salute dei nostri piccoli. Dobbiamo ringraziare in primis i nostri clienti. Fa piacere e siamo veramente orgogliosi di poter fare la nostra piccola parte".