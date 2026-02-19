Innovation Award 2026: tra le migliori idee del pianeta Leonardo c'è anche una scintilla tutta torinese

C'è anche un po' di Torino, nella selezioni delle migliori idee di innovazione premiate a Roma nelle scorse ore in occasione della 19esima edizione dell’Innovation Award, l’iniziativa di Leonardo che valorizza i progetti proposti dalle proprie persone, contribuendo a consolidare una cultura dell’innovazione diffusa.

Numeri in crescita

L’edizione 2025 si è chiusa con quasi mille proposte raccolte, articolate in sei ambiti tematici, tra i quali spiccano le 380 nuove idee innovative, che hanno registrato il maggior numero di progetti presentati. Un risultato che riflette il forte coinvolgimento della popolazione aziendale, con oltre 3.000 dipendenti Leonardo partecipanti. Rispetto alla precedente edizione, si registra un incremento di 107 proposte e di circa 700 partecipanti, a conferma di una crescita costante dell’interesse e di una partecipazione sempre più trasversale.

Spazio al digital twin

Tra queste, come detto, c'è anche un team di Leonardo con base all’hub dell’innovazione OGR Tech di Torino, che si è aggiudicato il primo premio nella categoria Digital Transformation grazie al progetto ViBES (Virtual Based Engineering System), il primo ecosistema digitale di virtual engineering sviluppato interamente dall’azienda. Si tratta di una piattaforma progettata per supportare e far evolvere la progettazione dei futuri velivoli Leonardo, integrando in un unico ambiente strumenti e soluzioni già esistenti. Questo consente di valutare e confrontare rapidamente diverse configurazioni, anticipando le scelte progettuali e rendendo più efficiente l’intero processo, con una riduzione significativa di tempi, costi e rischi di sviluppo. Al centro del progetto c’è il concetto di digital twin, ovvero la creazione di una copia digitale del velivolo che permette di simulare prestazioni e comportamento in modo realistico. Grazie a questo approccio, ViBES rende possibile effettuare test e verifiche anche in assenza del velivolo fisico, spostando le attività di controllo già nelle prime fasi della progettazione.

Cingolani: "Imprevedibilità e rapidità d'evoluzione"

"Bisogna avere piena consapevolezza che lo scenario è cambiato ed è caratterizzato da grande imprevedibilità e rapidità d’evoluzione”, dice Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. “La sicurezza globale è una condizione necessaria, la bussola che orienta ogni nostra scelta industriale. Iniziative come l’Innovation Award sono un motore per trasformare ricerca, talento e competenze in tecnologie avanzate per la difesa e la deterrenza, capaci di proteggere cittadini e infrastrutture e di contribuire a prevenire i conflitti. Investire in innovazione significa sviluppare soluzioni sostenibili, costruite sull’integrazione di competenze interdisciplinari – scientifiche, tecnologiche, economiche, finanziarie – oggi indispensabili, capaci di dialogare tra loro e di tradursi in una visione industriale di lungo periodo”.



Per Simone Ungaro, responsabile Strategy & Innovation, “Leonardo è un’azienda che deve portare le idee verso il mercato e, in questa prospettiva, l’Innovation Award rappresenta uno strumento per

trasformare la creatività delle nostre persone in valore industriale. Negli ultimi tre anni abbiamo impresso una forte accelerazione allo sviluppo di nuove tecnologie, affiancando ai nostri asset un layer digitale basato su Intelligenza Artificiale, High Performance Computing e Cyber Security".