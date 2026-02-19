Idropolitana, 16 mesi di cantieri in via Bologna: “Servono sgravi per i negozi”

Sedici mesi di lavori che rischiano di pesare sulle attività di quartiere. È quanto preoccupa la Circoscrizione 6 per il cantiere dell’idropolitana Smat in via Bologna angolo via Gottardo.

Il presidente Valerio Lomanto, insieme alla coordinatrice Giulia Zaccaro, ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dagli interventi, annunciando una richiesta formale al Comune di Torino.

“Un tavolo urgente con il Comune”

“Dietro di noi un cantiere che durerà 16 mesi - spiegano -, e a pagarne il prezzo rischiano di essere i commercianti”. Per questo la Circoscrizione ha chiesto sgravi fiscali per le attività coinvolte e l’apertura di un tavolo urgente con Palazzo Civico. Nella richiesta sono stati coinvolti gli assessori Chiavarino, Nardelli e Foglietta. “Ora aspettiamo una risposta - aggiungono -. I negozi di quartiere non possono restare soli e sappiamo che soffriranno a lungo vedendo calare le entrate”.

Cos’è l’idropolitana?

L’intervento rientra nel progetto di Smat per la realizzazione della cosiddetta “idropolitana”, una grande infrastruttura idrica sotterranea pensata per potenziare e mettere in sicurezza la rete acquedottistica cittadina, riducendo dispersioni e migliorando la gestione delle risorse.

Un’opera strategica per la città, ma che comporta cantieri lunghi e impattanti sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti e delle attività commerciali.

“I commercianti presidio del territorio”

Proprio la Circoscrizione sottolinea il ruolo fondamentale dei negozi di prossimità: “I commercianti sono un presidio territoriale - evidenziano Lomanto e Zaccaro -, e proprio per questo abbiamo bisogno di misure di sostegno. Non possiamo permettere che un’opera necessaria si traduca in una crisi per il tessuto economico locale”.