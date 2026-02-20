Nuovo caso di tubercolosi al Neruda occupato, Marrone: "Sgombero immediato"

“Da emergenza di ordine pubblico Askatasuna diventa emergenza sanitaria, continuando a tenere decine di immigrati in condizioni di sfruttamento e precarietà igienica, con l'intollerabile inerzia, se non accondiscendenza, delle politiche sociali del Comune di Torino, anche lì proprietario della palazzina occupata e quindi responsabile di cosa vi accade dentro. Quell'occupazione va chiusa nell'interesse delle persone che vi abitano, per farle seguire dal welfare istituzionale e non dall'anti-Stato degli antagonisti, il cui presunto impegno sociale ci regala solo focolai di malattie contagiose”: lo dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, dopo che l’Asl ha rilevato un nuovo focolaio all’interno del Neruda occupato.