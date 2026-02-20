 / Politica

Politica | 20 febbraio 2026, 18:15

Nuovo caso di tubercolosi al Neruda occupato, Marrone: "Sgombero immediato"

L'assessore regionale al Welfare attacca: "Gli antagonisti legati ad Askatasuna tengono gli immigrati in condizioni di igiene precaria"

Una immagine dello spazio Neruda di corso Ciriè

Una immagine dello spazio Neruda di corso Ciriè

“Da emergenza di ordine pubblico Askatasuna diventa emergenza sanitaria, continuando a tenere decine di immigrati in condizioni di sfruttamento e precarietà igienica, con l'intollerabile inerzia, se non accondiscendenza, delle politiche sociali del Comune di Torino, anche lì proprietario della palazzina occupata e quindi responsabile di cosa vi accade dentro. Quell'occupazione va chiusa nell'interesse delle persone che vi abitano, per farle seguire dal welfare istituzionale e non dall'anti-Stato degli antagonisti, il cui presunto impegno sociale ci regala solo focolai di malattie contagiose”: lo dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, dopo che l’Asl ha rilevato un nuovo focolaio all’interno del Neruda occupato.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium