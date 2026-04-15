Tra rifiuti e palestre energetiche, partono gli incontri di Avs a Pinerolo

Dopo l’inaugurazione della sede, domenica 29 marzo, il gruppo pinerolese di Avs è partito spedito con una serie di incontri dai temi energetici ambientali a quelli sociali e dei diritti. Un filotto di appuntamenti che accompagnerà alla prima festa cittadina del partito che si dovrebbe svolgere il 22 e 23 maggio al Malanaggio.

Nella sede di via Trento 18b si è già parlato di palestre energetiche, un appuntamento che sarà periodico e servirà per capire come con i comportamenti singoli e con le scelte politiche si possa effettivamente contribuire alla riduzione della temperatura globale.

Domani, giovedì 16, alle 20,30, si terrà l’appuntamento “Rifiuti. C’è spazio per un cambiamento’” con il divulgatore ambientale Roberto Cavallo che dialogherà con Matteo Giorgis (Pd), Nicola Lollino (Europa Verde) e Giulia Proietti (M5S). Il 24 aprile, invece, alle 18, Franco Borgogno e Alessandro Maestro affronteranno il tema della plastica e dell’economia circolare.

Ancora da confermare, invece, l’incontro del 6 maggio con John Mpaliza, attivista italo-congolese per i diritti umani, che vuole sensibilizzare gli europei sui conflitti nella Repubblica democratica del Congo.