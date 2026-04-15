 / Politica

Politica | 15 aprile 2026, 20:35

Canalis (Pd): "Importante valorizzare i piemontesi di centrosinistra"

"Da molti anni non si vedevano al Governo e in Parlamento così tanti ministri e capigruppo di origine piemontese del centrodestra"

Canalis (Pd): &quot;Importante valorizzare i piemontesi di centrosinistra&quot;

"Il centrodestra sta valorizzando moltissimo la sua classe dirigente piemontese. E questa non è una buona notizia per il centrosinistra della nostra Regione.

Da molti anni non si vedevano al Governo e in Parlamento così tanti ministri e capigruppo di origine piemontese: Guido Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Zangrillo, Lucio Malan, Riccardo Molinari e da ieri anche Enrico Costa.

Forse sto persino dimenticando qualcuno, ma il punto è che, anche al netto dei retrocessi Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Augusta Montaruli, la schiera di piemontesi ai massimi vertici del Governo e del Parlamento non ha forse precedenti.

Da un lato questa presenza può essere un vantaggio per il nostro territorio, che riceve attenzioni ed è ben conosciuto, dall'altro costituisce un bel problema per il centrosinistra nostrano. Chi ha ruoli di potere esercita influenza e consolida posizioni, non solo a Roma, ma anche qui da noi. Lo sa bene chi gira il territorio. Il potere si autoalimenta.

Per questo, è importante che anche i piemontesi di centrosinistra vengano maggiormente valorizzati nelle istituzioni romane. Altrimenti, lo squilibrio avrà riflessi nei prossimi appuntamenti elettorali" così Monica Canalis,  Consigliera regionale del Partito Democratico.

comunicazione politica

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium