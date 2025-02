L'assalto con pile e scale al cassonetto dei vestiti usati

Con il ritorno del freddo, è arrivato anche il momento del cambio stagionale del guardaroba. E in molte famiglie, soprattutto quelle con bambini in crescita, si fa ricorso ai "distributori gratuiti" di abiti usati. Questi luoghi, ben noti a chi cerca vestiario a costo zero, sono considerati da alcune persone come vere e proprie risorse, mentre per molti altri sono semplici cassonetti per scarpe e vestiti in buono stato destinati a chi è in difficoltà.

La foto incriminata

Da qui la foto scattata da un passante in via Ventimiglia, a Nizza Millefonti. L'immagine parla chiaro: si vede un uomo salire su una scala e infilarsi dentro il cassonetto Humana con tanto di torcia. L'individuo sceglie i capi, li preleva e li deposita su rimorchio. Una scena non certo inusuale a Torino. "Queste persone lasciano per terra una discarica. E poi prendono vestiti che dovrebbero essere destinati principalmente a progetti di solidarietà sociale e umanitaria" denuncia l'autore dello scatto.

Tuttavia i cassonetti Humana, noti contenitori per la raccolta di indumenti usati destinati a persone bisognose, sono diventati ormai il bersaglio di incivili che, pur di guadagnare qualche capo gratis, non esitano a rovistare, danneggiare e abbandonare tutto a terra.

La critica

Ogni giorno, le immagini che arrivano dalle zone centrali e periferiche della città raccontano storie di disprezzo per il lavoro di chi dona con generosità. Persone, spesso ignote, si infilano nei cassonetti con una disinvoltura che non ha giustificazione, frugando tra i vestiti e scarpe raccolti da cittadini che pensano di fare del bene. Non solo rovistano con indifferenza, ma in molti casi danneggiano l’intero contenuto, spargendo i vestiti ovunque e lasciando dietro di sé un degrado inaccettabile.