Da una passione di famiglia al professionismo: la parabola di Pietro Boeris

Da una passione di famiglia alla carriera professionistica, dopo un salto in Nazionale. Pietro Boeris è il primo golfista del circolo di Pinerolo a raggiungere questo traguardo.

Classe 2004, 21 anni, Boeris è nato e cresciuto a Pinerolo, dove vive tuttora. Parallelamente alla carriera golfistica, studia business & management alla ‘Saa – School of Management’ di Torino.

Un percorso universitario iniziato con una parentesi internazionale: grazie a una borsa di studio, Boeris ha trascorso un anno negli Stati Uniti, a Denver, per poi tornare in Italia per coltivare la sua passione per il golf: “È stata un’esperienza bella e importante, interrotta dopo un anno per una scelta consapevole. Le condizioni logistiche e climatiche non permettevano infatti di sostenere l’intensità di allenamento richiesta, da qui la scelta di rientrare in Italia per riprendere il lavoro con il mio allenatore”.

Il rapporto con il golf, del resto, nasce prestissimo e ha un legame profondamente familiare: “Avevo forse due o tre anni, praticamente poco dopo essere stato in piedi, quando ho iniziato a giocare a golf, anche grazie a mio papà e alla sua passione. Ho smesso solo per due anni, dai 6 agli 8, periodo in cui ho giocato a calcio, ma poi a 8-9 anni ho riniziato a giocare a golf in modo più consapevole, e infatti ho scelto il golf come sport, abbandonando il calcio, che mi piaceva ma in cui ero decisamente meno bravo”.

Il professionismo, racconta Boeris, non è mai stato un obiettivo che si è imposto, ma una conseguenza naturale di un percorso costruito passo dopo passo. Un momento chiave arriva nel 2019, quando le sue buone prestazioni ai ‘Campionati Italiani’ attirano l’attenzione dei coach della nazionale. L’anno successivo, nel 2020, l’ingresso nella Nazionale segna una svolta decisiva: “È stato il momento in cui è cambiato tutto, perché entrare nella nazionale richiede un impegno e una dedizione differenti. È un percorso che viene ripagato, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal sostegno che la Nazionale ti garantisce nella crescita sportiva e personale”.

La scelta del professionismo arriva dopo la vittoria al ‘Campionato Nazionale Match Play’ del 2024, e lo porta a essere il primo sportivo del ‘Golf Pinerolo’ a fare il salto. Attualmente Boeris si trova in Egitto, dove sta partecipando alla ‘Egypt Golf Series’, una serie di tornei inseriti in un circuito organizzato da una lega con base a Dubai. Appuntamenti che affronta con convinzione, considerandoli un passaggio propedeutico in vista dei grandi appuntamenti europei. Fino a marzo è impegnato in questo campionato egiziano, da aprile in poi l’attenzione si sposterà però sulla preparazione del circuito europeo, che si terrà da aprile a novembre con tappe distribuite tra Italia, Francia e Spagna.

“A chi vuole iniziare questo sport, consiglio di munirsi di pazienza. È una disciplina che richiede tempo e costanza per vedere risultati. In generale, nello sport, bisogna impegnarsi senza guardare troppo in là. È come se fosse una scalata nella quale bisogna guardare un gradino alla volta. I risultati arrivano passo dopo passo” è il suo consiglio per chi vuole crescere nello sport.